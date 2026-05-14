Ο βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε με θύματα αντισημιτικών επιθέσεων

Ο βασιλιάς Κάρολος έγινε δεκτός με μεγάλο ενθουσιασμό από ένα πλήθος που τον επευφημούσε όταν επισκέφθηκε σήμερα τη συνοικία Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου, στην οποία σημειώθηκαν αντισημιτικές επιθέσεις τις προηγούμενες εβδομάδες, προκειμένου να εκφράσει την υποστήριξή του στην εβραϊκή κοινότητα.

Ο μονάρχης συναντήθηκε με δύο θύματα μιας πρόσφατης επίθεσης με μαχαίρι, κατά την αιφνιδιαστική επίσκεψή του σε αυτή τη συνοικία, όπου ζουν πολλοί Εβραίοι.

«Σας ευχαριστούμε, μεγαλειότατε, που ήρθατε σήμερα στο Γκόλντερς Γκριν, για να φέρετε παρηγοριά και ενθάρρυνση στην εβραϊκή κοινότητά μας», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο αρχιραβίνος Εφραίμ Μίρβις, ο οποίος βρισκόταν επίσης εκεί για να τον χαιρετίσει.

Τον περασμένο μήνα, δύο άνδρες μαχαιρώθηκαν στην περιοχή αυτήν, ένα συμβάν που αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια από την αστυνομία. Σε άλλα επεισόδια, πυρπολήθηκαν τέσσερα ασθενοφόρα μιας εβραϊκής οργάνωσης πρώτων βοηθειών και βανδαλίστηκε ένας τοίχος όπου είχαν αναρτηθεί φωτογραφίες Ιρανών διαδηλωτών που σκοτώθηκαν στην πρόσφατη καταστολή των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στο Ιράν.

Στην έδρα της φιλανθρωπικής οργάνωσης Jewish Care ο βασιλιά συναντήθηκε με τους δύο άνδρες, τον Σλόιμ Ραντ, 34 ετών και τον Μοσέ Μπεν Μπάιλα, 76 ετών, που μαχαιρώθηκαν στις 29 Απριλίου. Ο τελευταίος, που είναι γνωστός και με το όνομα Νόρμαν Σάιν, είπε ότι η επίσκεψη αυτή είναι «πολύ σημαντική» για την εβραϊκή κοινότητα.

«Αυτό που με άγγιξε περισσότερο είναι ότι δεν άφηνε το χέρι μου. Ήταν απίστευτο, είναι ο βασιλιάς, όμως αισθάνθηκα πραγματική θέρμη και προσοχή», σχολίασε.

Ο Κάρολος μίλησε με μέλη της Shormin, της οργάνωσης εθελοντών που προστατεύει την εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου και στη συνέχεια περπάτησε στον δρόμο και χαιρέτισε τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί για να τον δει.

Σε αντίθεση με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αποδοκιμάστηκε στο Γκόλντερς Γκριν στις 30 Απριλίου, ο βασιλιάς έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και οι συγκεντρωμένοι του φώναζαν «ευχαριστούμε».

Η επίσκεψη του Καρόλου έγινε την ίδια ημέρα που ο μικρότερος γιος του, ο πρίγκιπας Χάρι, κατήγγειλε την «βαθιά ανησυχητική» αύξηση των αντισημιτικών επεισοδίων στη Βρετανία, με άρθρο του στο περιοδικό The New Statesman, γεγονός πολύ ασυνήθιστο για τη βασιλική οικογένεια, έστω και αν ο Χάρι έχει απομακρυνθεί από αυτήν και ζει πλέον στις ΗΠΑ.

«Όταν τα κράτη ενεργούν χωρίς να λογοδοτούν, με τρόπο που εγείρει σοβαρά ερωτηματικά όσον αφορά το ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο, η κριτική είναι θεμιτή, αναγκαία και ουσιαστική», πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ. Όμως, «τίποτα, ούτε καν η κριτική σε μια κυβέρνησή ή βία και οι καταστροφές, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την εχθρότητα απέναντι σε έναν λαό ή μια θρησκεία», υπογράμμισε ο πρίγκιπας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

