Τουλάχιστον έξι τραυματίες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο

Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κίεβο, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Οι σειρήνες του συναγερμού ήχησαν αρκετά λεπτά αφότου ακούστηκε η πρώτη έκρηξη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα.
«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.
Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε αργότερα πως έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.