Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στην προσαρτημένη στη Ρωσική Ομοσπονδία από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, ανακοίνωσε δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Σεργκέι Αξιόνοφ.

Η επίθεση έγινε χθες βράδυ στην κοινότητα Τζανκόι, σύμφωνα με την πηγή. Σημειώθηκε καθώς οι αρχές στην Ουκρανία, που έκαναν λόγο χθες για πάνω από είκοσι νεκρούς σε ρωσικούς βομβαρδισμούς, αναμενόταν να θέσουν σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός τα μεσάνυχτα.

Πηγή: skai.gr

