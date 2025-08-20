Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί, μεταξύ αυτών 17 παιδιά, σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Χεράτ

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι, ανάμεσά τους 17 παιδιά, σκοτώθηκαν σε τροχαίο στη Χεράτ του Αφγανιστάν. Λεωφορείο με μετανάστες συγκρούστηκε με φορτηγό και μηχανάκι

ανατροπή λεωφορείου στη Γουατεμάλα

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και 17 παιδιά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε στην Καμπούλ μετανάστες που επρόκειτο να απελαθούν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και ένα μηχανάκι και τυλίχθηκε στις φλόγες, είπε ο εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης Αχμαντουλάχ Μουτάκι.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 71.

Η αστυνομία ανέφερε ότι «λόγω υπερβολικής ταχύτητας και αμέλειας (το λεωφορείο) ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε σφοδρά με ένα φορτηγό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αφγανιστάν τροχαίο δυστύχημα Νεκροί Ειδήσεις Κοινωνία τραγωδία μεταφορές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark