Τρεις άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν όταν εξερράγη χθες Τετάρτη βυτιοφόρο φορτηγό το οποίο μετέφερε αέριο, ανακοίνωσε το βράδυ ο δήμος της πόλης του Μεξικού.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε καθώς το φορτηγό βρισκόταν σε ανισόπεδο κόμβο στην Ισταπαλάπα, πυκνοκατοικημένη συνοικία της μεξικανικής πρωτεύουσας, τραυμάτισε επίσης άλλους 67 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

UPDATE: Terrifying moment the gas truck exploded near the Concordia Bridge in Iztapalapa, Mexico City, Mexico this afternoon, sparking a fire and massive emergency response.



Mexico City Mayor Clara Brugada said a preliminary report shows 57 people were injured, including 19 in… pic.twitter.com/43sUwQD1yV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 10, 2025

Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 18 τραυματίες κι εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς και κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν τη στιγμή της έκρηξης. Ήταν πολύ ισχυρή και προκάλεσε τεράστιες φλόγες, ορατές από μεγάλη απόσταση.

Así se ven los graves daños del incendio y explosión de una pipa de gas cerca del Puente de la Concordia al oriente de la Ciudad de México. #AlasTres con @noeliajmz | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzYOM pic.twitter.com/5E4FEeJS1W — N+ FORO (@nmasforo) September 10, 2025

Στα πλάνα διακρίνεται γυναίκα με μωρό στην αγκαλιά, με εμφανή εγκαύματα. Σε άλλο στιγμιότυπο εικονίζονται δυο άνδρες με τα ρούχα τους να έχουν εν μέρει καεί και επίσης εγκαύματα. Άλλα βίντεο δείχνουν κόσμο να φεύγει τρομοκρατημένος από το σημείο, με φόντο πελώριες φλόγες.

Τουλάχιστον 18 οχήματα υπέστησαν ζημιές.

Για το δυστύχημα διενεργείται έρευνα.

#Explosión de pipa de gas en el #PuenteDeLaConcordia, cerca del #Metro #SantaMarthaAcatitla (#Iztapalapa), #CDMX.



Se reportan 18 heridos, no hay fallecidos. Servicios de emergencia atienden la zona. 🚨



Fotos y videos: Redes sociales. (Se recomienda discreción) ⚠️ pic.twitter.com/5zg1JhG3X4 — Tres Tv México (@TresTvMexico) September 10, 2025

🚨Tras explosión de una pipa de gas en la calzada Ignacio Zaragoza a la altura del puente de La Concordia en la Ciudad de México, el reporte preliminar es de 57 heridos de estos 19 son de gravedad#Incendio #Itztapalapa #LaConcordia #incendio #pipa #tragedia

Videos:Cortesía pic.twitter.com/knU9D2dceG — Diario Plaza Juárez (@diaplazajuarez) September 10, 2025

Το φορτηγό με περίπου 50.000 λίτρα αερίου φαίνεται πως «ανατράπηκε», σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης του Μεξικού, την Κλάρα Μπρουγάδα.

Κάπου 1,8 εκατ. άνθρωποι ζουν στην Ισταπαλάπα, πρόκειται για μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας. Συνολικά, ο πληθυσμός της μεξικανικής πρωτεύουσας φθάνει τους 9,2 εκατομμύρια κατοίκους.

Η χθεσινή έκρηξη θύμισε σε πολλούς προηγούμενα δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν φορτηγά που μετέφεραν καύσιμα ή σημειώθηκαν σε υποδομές υδρογονανθράκων.

Όπως τον Ιανουάριο του 2019, όταν πυρκαγιά και έκρηξη σε αγωγό στοίχιζε τη ζωή σε 137 ανθρώπους στην Τλαουελίλπαν, στην πολιτεία Ιδάλγο (κεντρικά).

Πηγή: skai.gr

