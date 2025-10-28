Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων στην κεντρική Βολιβία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Δευτέρα στην Μοροτσάτα του νομού Κοτσαμπάμπα, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Λα Πας.

ÔNIBUS COM TORCEDORES DO FLAMENGO TOMBA NA DUTRA | O grupo seguia para a Argentina, onde o Flamengo enfrenta o Racing na quarta-feira, pela semifinal da Libertadores. 46 pessoas ficaram feridas, 4 em estado grave.

O acidente foi na altura de Barra Mansa, na tarde desta segunda. pic.twitter.com/ZoYCMiPLCh October 28, 2025

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Τροχαίας, Ομάρ Σεγκάδα, «το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να πέσει στον γκρεμό, παρασύροντας στον θάνατο 16 ανθρώπους και προκαλώντας τον τραυματισμό 36 άλλων».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βολιβιανών μέσων ενημέρωσης, ο 23χρονος οδηγός του λεωφορείου επέζησε, συνελήφθη και ανακρίνεται.

🇧🇴🚌Al menos 16 fallecidos en accidente de bus en el centro de Bolivia



Según la autoridad policial, solo tres cadáveres han podido ser recuperados. Los otros 13 continúan en el lugar del siniestro.https://t.co/hHPtUB0cst pic.twitter.com/7ImAdBwSeR — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) October 28, 2025

Περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα στη Βολιβία, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών. Τον Μάρτιο, 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης δύο λεωφορείων στο Ποτοσί, στο νότιο τμήμα της χώρας των Άνδεων.

(Με πληροφορίες από Ahora El Pueblo)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.