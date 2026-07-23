Ιαπωνία: Ρεκόρ εισαγωγών στα νοσοκομεία του Τόκιο λόγω καύσωνα - Θερμοκρασίες μέχρι και πάνω από 40 βαθμούς

Η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τις αρχές να κάνουν λόγο για πρωτοφανή επιβάρυνση του συστήματος επειγόντων περιστατικών και των νοσοκομείων.

#JapanHeatwave under way with cruelly hot 40C temps. #ClimateChange amplifying extremes.



- Aging population vulnerable to heat stroke

- “kokushobi” - brutally hot days - becoming more frequent

- Rice crops threatened



People of Japan! Demand climate action now! pic.twitter.com/pswLvXiJfp July 22, 2026



Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Τόκιο, 453 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία μόνο την Τετάρτη (22 Ιουλίου) με συμπτώματα θερμοπληξίας, αριθμός που αποτελεί το υψηλότερο ημερήσιο σύνολο από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των στοιχείων με το σημερινό σύστημα το 2010.



Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι μία γυναίκα περίπου 70 ετών έχασε τη ζωή της, τέσσερις ασθενείς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, δεκαοκτώ ακόμη άνθρωποι χαρακτηρίζονται ως σοβαρά περιστατικά, 201 άτομα εμφάνισαν μέτρια συμπτώματα, ενώ ακόμη 229 είχαν ηπιότερη κλινική εικόνα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η 70χρονη κατέρρευσε ενώ εκτελούσε εργασίες κηπουρικής στην αυλή του σπιτιού της, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και η σύντομη παραμονή σε εξωτερικό χώρο μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.

Voor de tweede opeenvolgende dag kampen delen van #Japan met extreem hoge zomerse temperaturen van tegen of boven de 40 graden. In de hoofdstad Tokyo had een recordaantal mensen medische hulp nodig vanwege hitteberoertes. Diverse sportevenementen zijn ingekort dan wel gestaakt. pic.twitter.com/RDG4Eu0ZIl — Hans V⭕️S (@voshans) July 22, 2026

Ρεκόρ και στις κλήσεις ασθενοφόρων

Δεν αυξήθηκαν μόνο οι διακομιδές ασθενών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Τόκιο ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 3.612 εξόδους ασθενοφόρων μέσα σε μία ημέρα, αριθμός που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό από το 1963, όταν άρχισαν να τηρούνται σχετικά στοιχεία.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που δημοσίευσαν την Πέμπτη 23/7, ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, τόσο οι διακομιδές όσο και οι συνολικές εξόδους των ασθενοφόρων κατέρριψαν το προηγούμενο ρεκόρ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, γεγονός που καταδεικνύει τη διαρκή επιδείνωση της κατάστασης.

Dangerously high temperatures in Japan have sent more than 10,000 people to hospitals for heatstroke in a single week, more than double the same period last year. https://t.co/9CYG3rQ2Zv — The Japan Times (@japantimes) July 23, 2026

Το Τόκιο πλησιάζει τους 40 βαθμούς

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται και σήμερα.

Στο Τόκιο, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35°C ήδη από τις πρωινές ώρες, ενώ οι μετεωρολόγοι προέβλεπαν μέγιστες τιμές έως και 38°C μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, σε περιοχές της κεντρικής Ιαπωνίας οι θερμοκρασίες άγγιξαν ή και ξεπέρασαν τους 40°C.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) έχει εκδώσει διαδοχικές προειδοποιήσεις θερμοπληξίας για μεγάλο μέρος της χώρας.

Νέα κατηγορία για την ακραία ζέστη

Η φετινή χρονιά είναι η πρώτη κατά την οποία η Ιαπωνία χρησιμοποιεί επισήμως τον όρο «kokushobi», δηλαδή «ημέρα ακραίας αφόρητης ζέστης», για θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η νέα αυτή κατηγορία δημιουργήθηκε προκειμένου να υπογραμμιστεί ο αυξανόμενος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς τα φαινόμενα ακραίου καύσωνα γίνονται ολοένα συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι ηλικιωμένοι παραμένουν οι πιο ευάλωτοι

Οι ιαπωνικές αρχές επαναλαμβάνουν ότι οι περισσότεροι θάνατοι από θερμοπληξία αφορούν ηλικιωμένους, πολλοί από τους οποίους παραμένουν στα σπίτια τους χωρίς να χρησιμοποιούν κλιματισμό.

Για τον λόγο αυτό καλούν τους πολίτες να χρησιμοποιούν κλιματισμό ακόμη και μέσα στο σπίτι, να πίνουν συχνά νερό ακόμη και χωρίς να διψούν, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση τις θερμότερες ώρες και επίσης να παρακολουθούν τους ηλικιωμένους συγγενείς τους και τούς γείτονες τους που ζουν μόνοι.

Japanese cities are experiencing “cruelly hot days,” a new meteorological term devised this year to warn people of intense heat above 40C, with emergency officials describing the soaring temperatures as “a disaster.”https://t.co/M3WdgKVAq0 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 23, 2026

Ένα καλοκαίρι που εξελίσσεται σε δοκιμασία

Το φετινό καλοκαίρι έρχεται μετά το ιστορικά θερμό 2025, όταν η Ιαπωνία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της (41,8°C).

Ήδη μέσα στην πρώτη μεγάλη περίοδο καύσωνα του 2026, χιλιάδες άνθρωποι έχουν χρειαστεί νοσηλεία λόγω θερμοπληξίας, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η συχνότητα και η ένταση τέτοιων επεισοδίων αυξάνονται εξαιτίας της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.



Πηγή: skai.gr

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