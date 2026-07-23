Σοκ στην Ιταλία: Εμπρηστές χρησιμοποιούσαν γάτες για να εξαπλώνουν πυρκαγιές

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι καταγγελίες που έρχονται από την Καλαβρία της νότιας Ιταλίας, όπου οι αρχές που ερευνούν τις αιτίες για τις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν στην επαρχία, υποστηρίζουν ότι εντόπισαν ενδείξεις μιας ιδιαίτερα βίαιης και απάνθρωπης μεθόδου εμπρησμού: γάτες στις οποίες είχαν δεθεί στις ουρές κουρέλια εμποτισμένα με εύφλεκτο υγρό, με σκοπό να μεταφέρουν τις φλόγες σε διαφορετικά σημεία της βλάστησης.

Τις καταγγελίες διατύπωσε δημόσια ο γενικός διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, Ντομένικο Κοσταρέλα, σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο πρόεδρος της Περιφέρειας Καλαβρίας, Ρομπέρτο Οκκιούτο.

«Τα ζώα αυτά αφήνονταν ελεύθερα στα χωράφια, έτρεχαν πανικόβλητα και συνέβαλλαν στην εξάπλωση της φωτιάς», ανέφερε ο Κοσταρέλα, προσθέτοντας ότι τα συνεργεία εντόπισαν και άλλα στοιχεία που παραπέμπουν σε οργανωμένο εμπρησμό.

Εμπρηστικοί μηχανισμοί αργής ανάφλεξης και αυτοσχέδιες κατασκευές

Εκτός από τον ανατριχιαστικό τρόπο μετάδοσης των πυρκαγιών μέσω των δύστυχων ζώων, σύμφωνα με την Ιταλική Πολιτική Προστασία, στις πληγείσες περιοχές βρέθηκαν επίσης: κεριά τοποθετημένα πάνω σε κουρέλια εμποτισμένα με εύφλεκτο υγρό, τα οποία λειτουργούσαν ως μηχανισμοί καθυστερημένης ανάφλεξης, γυάλινα μπουκάλια με φιτίλια και εύφλεκτα υλικά, αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε η φωτιά να εκδηλωθεί αρκετή ώρα μετά την τοποθέτησή τους.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένες μέθοδοι επέτρεπαν στους δράστες να απομακρύνονται πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό τους.

Περισσότερες από 160 επεμβάσεις μέσα σε ένα 24ωρο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν γύρω από το Εθνικό Πάρκο Πολίνο, μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Ιταλίας.

Η ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI μετέδωσε ότι μέσα σε μόλις 24 ώρες πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 160 επιχειρήσεις κατάσβεσης στην Καλαβρία, ενώ η κατάσταση παραμένει δύσκολη εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, των ισχυρών ανέμων και της εξαιρετικά ξηρής βλάστησης.

Μηνύσεις και αμοιβή για τον εντοπισμό των δραστών

Η Ιταλική Ένωση για την Προστασία των Ζώων και του Περιβάλλοντος (AIDAA) ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μηνύσεις στις εισαγγελικές αρχές της Καλαβρίας, ενώ προσφέρει αμοιβή 1.000 ευρώ σε όποιον δώσει στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και την αμετάκλητη καταδίκη των υπευθύνων.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν τις καταγγελλόμενες πρακτικές «ακραία μορφή κακοποίησης ζώων», υπογραμμίζοντας ότι τα ζώα μετατρέπονται σε «ζωντανούς εμπρηστικούς μηχανισμούς».

Μία μέθοδος που έχει καταγγελθεί και στο παρελθόν

Η συγκεκριμένη πρακτική δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ιταλία.

Το 2016 οι αρχές στη Σικελία είχαν εξετάσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος χρησιμοποίησαν παρόμοια μέθοδο για την πρόκληση πυρκαγιών σε προστατευόμενες περιοχές.

Αντίστοιχες καταγγελίες είχαν διατυπωθεί και το 2017 στην περιοχή του Βεζούβιου, κοντά στη Νάπολη.

Αν και κάθε υπόθεση εξετάζεται ξεχωριστά, ερευνητές που μελετούν το οργανωμένο έγκλημα επισημαίνουν ότι οι εμπρησμοί αποτελούν διαχρονικά εργαλείο άσκησης πίεσης και οικονομικής εκμετάλλευσης της γης.

Η σύνδεση με τη μαφία και τις επενδύσεις σε καμένες εκτάσεις

Η ερευνήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, Lauren Pearson, δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν εμπρησμούς προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχο εκτάσεων ή να επηρεάσουν την αξία της γης.

Σύμφωνα με την ίδια, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει επεκταθεί και στις επενδύσεις γύρω από έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς καμένες αγροτικές εκτάσεις μπορούν στη συνέχεια να αποτελέσουν αντικείμενο αγοραπωλησιών ή αξιοποίησης.

Ανάλογες επισημάνσεις έχει κάνει και ο δημοσιογράφος Sergio Nazzaro, πρώην εκπρόσωπος του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά της Μαφίας, ο οποίος υποστηρίζει ότι εγκληματικά δίκτυα επιδιώκουν να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη τόσο από την πρόκληση όσο και από την αποκατάσταση των καταστροφών.

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα η χρήση των ζώων για την δημιουργία πυρκαγιών

Η χρήση ζώων για τη διάδοση πυρκαγιών δεν αποτελεί εντελώς άγνωστη πρακτική στην ιστορία, αν και οι περισσότερες σχετικές αναφορές προέρχονται από πολεμικά συμφραζόμενα.

Η πιο γνωστή καταγράφεται το 266 π.Χ., όταν οι υπερασπιστές των Μεγάρων φέρονται να έβαλαν φωτιά σε χοίρους και να τους εξαπέλυσαν εναντίον των πολεμικών ελεφάντων του Αντίγονου Β΄ Γονατά, προκαλώντας πανικό στις αντίπαλες δυνάμεις.

Κατά την Αναγέννηση, γερμανικά στρατιωτικά εγχειρίδια περιέγραφαν ακόμη και τη θεωρητική χρήση γατών και πτηνών με εμπρηστικούς μηχανισμούς για την πρόκληση πυρκαγιών μέσα σε πολιορκημένες πόλεις.

Αν και αρκετές από αυτές τις αφηγήσεις αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη από τους ιστορικούς, δείχνουν ότι η ιδέα της αξιοποίησης ζώων ως φορέων φωτιάς απαντά στη στρατιωτική ιστορία εδώ και περισσότερους από δύο χιλιάδες χρόνια.

Οι ιστορικοί θεωρούν ότι πρόκειται κυρίως για θεωρητικές στρατιωτικές προτάσεις και όχι για πρακτικές που να τεκμηριώνεται ότι εφαρμόστηκαν ευρέως.

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – Το σχέδιο με τις νυχτερίδες

Ίσως η πιο καλά τεκμηριωμένη σύγχρονη περίπτωση είναι αυτή όταν οι ΗΠΑ ανέπτυξαν το άκρως απόρρητο πρόγραμμα Project X-Ray.

Το σχέδιο βασιζόταν στην ιδέα στο οποίο χιλιάδες νυχτερίδες θα μετέφεραν μικρές εμπρηστικές βόμβες και θα απελευθερώνονταν πάνω από ιαπωνικές πόλεις. Επειδή οι νυχτερίδες φωλιάζουν στις ξύλινες στέγες, υπολογιζόταν ότι θα προκαλούσαν εκατοντάδες ταυτόχρονες πυρκαγιές.

Το πρόγραμμα δοκιμάστηκε και μάλιστα προκάλεσε κατά λάθος πυρκαγιά σε αμερικανική στρατιωτική βάση, αλλά εγκαταλείφθηκε όταν προχώρησε η ανάπτυξη της ατομικής βόμβας.

Η υπόθεση στην Καλαβρία ξεπερνά τα όρια ενός ακόμη εμπρησμού

Εφόσον οι καταγγελίες της Πολιτικής Προστασίας επιβεβαιωθούν από τη δικαστική έρευνα, πρόκειται για μία από τις πιο αποτρόπαιες μορφές εγκληματικής δράσης που έχουν καταγραφεί σε σχέση με δασικές πυρκαγιές στην Ιταλία.

Η χρήση ζώων ως μέσων διάδοσης της φωτιάς δεν αποτελεί μόνο πράξη ακραίας κακοποίησης, αλλά δείχνει και υψηλό βαθμό προσχεδιασμού και πρόθεση να πολλαπλασιαστούν τα μέτωπα της πυρκαγιάς ώστε να δυσκολευτεί η κατάσβεση.

Παράλληλα, η υπόθεση αναδεικνύει ένα διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ιταλία (αλλά όχι μόνο): τους οργανωμένους εμπρησμούς με οικονομικά κίνητρα. Είτε αυτοί συνδέονται τελικά με κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος όπως η Μαφία, είτε με άλλες μορφές παράνομων συμφερόντων, οι συνέπειες είναι ίδιες: καταστροφή πολύτιμων οικοσυστημάτων, απώλεια ζωικού κεφαλαίου, απειλή για ανθρώπινες ζωές και τεράστιο οικονομικό κόστος για την κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

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