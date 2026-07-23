Ιορδανία: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ιρανικά drones

Η Ιορδανία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε τις τελευταίες 24 ώρες ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), αφότου οι ιρανικές δυνάμεις ισχυρίστηκαν ότι κατέστρεψαν στη χώρα εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός και ότι έπληξαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ.

Ο ιορδανικός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωση ότι αναχαίτισε τρεις πυραύλους που είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας σήμερα το πρωί, ενώ ένας ακόμη έπεσε σε ακατοίκητη ζώνη. Έξι drones αναχαιτίστηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρινίζει πως τα πυρά δεν προκάλεσαν θύματα ούτε υλικές ζημιές.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, είχε κάνει προηγουμένως λόγο για καταστροφή στην Ιορδανία ενός αμερικανικού ραντάρ του αντιπυραυλικού συστήματος THADD, ενός συστήματος Patriot για αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και για πυρκαγιά σε υπόστεγο που χρησιμοποιούνταν για τη συντήρηση ελικοπτέρων.

Από την πλευρά του, ο τακτικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε, με τη χρήση drones, εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ.

Είπε ότι έθεσε στο στόχαστρο «αποθήκες πυρομαχικών και διοικητικής μέριμνας των στρατού των ΗΠΑ, το στρατόπεδο Ντόχα, αποθήκες καυσίμων της βάσης Άλι αλ Σάλεμ, καθώς την αποθήκη πυρομαχικών του στρατοπέδου Αριφτζάν», όλα στο Κουβέιτ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας ότι απάντησαν σε επιθέσεις «εχθρικών drones», χωρίς να διευκρινίζουν τις εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν.

Ο ιρανικός στρατός, που πλήττει γειτονικές χώρες οι οποίες είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ σε αντίποινα γα τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ αφότου επαναλήφθηκαν οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών στις 7 Ιουλίου, δήλωσε στη συνέχεια ότι θα εξακολουθήσει τα πλήγματά του όσο πλήττεται το Ιράν.

«Τα αντίποινα των ενόπλων δυνάμεων θα συνεχιστούν όσο οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον των υποδομών και των παράκτιων ζωνών της χώρας συνεχίζονται», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Μοχαμάντ Ακραμίνια, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.