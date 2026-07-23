Κίνα: Ανεμοστρόβιλος σήκωσε αυτοκίνητο στον αέρα – Βίντεο καταγράφει τη δύναμη της καταιγίδας

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά βίντεο των τελευταίων ημερών καταγράφει τη στιγμή που η ακραία κακοκαιρία στην ανατολική Κίνα μετατρέπει έναν πολυσύχναστο δρόμο σε πεδίο καταστροφής.



Κάμερες από κτίριο και όχημα κατέγραψαν τη στιγμή που ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος παρασύρει ένα αυτοκίνητο, το ανασηκώνει κυριολεκτικά στον αέρα από το οδόστρωμα και το εκτοξεύει στην άκρη του δρόμου, με ένα δεύτερο που ακολουθούσε να τη γλυτώνει τελευταία στιγμή, ενώ οι οδηγοί που ακολουθούν ακινητοποιούνται έντρομοι για να αποφύγουν ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

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Το βίντεο έχει γίνει viral στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα, καθώς αποτυπώνει με κινηματογραφικό τρόπο την τεράστια δύναμη του φαινομένου.

Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς ο τυφώνας Bavi, ένας από τους ισχυρότερους που έπληξαν φέτος την Κίνα, σάρωνε τις παράκτιες περιοχές της επαρχίας Ζετζιάνγκ (Zhejiang), όπου συνοδεύτηκε από καταρρακτώδεις βροχές, ανέμους που ξεπερνούσαν τα 140 χλμ./ώρα και τοπικούς ανεμοστρόβιλους.

Σύμφωνα με την κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία, ο τυφώνας πραγματοποίησε δύο διαδοχικά χτυπήματα, αρχικά στην πόλη Yuhuan και στη συνέχεια στη Yueqing, πριν κινηθεί προς την ενδοχώρα.

Μαζικές εκκενώσεις και επιχειρήσεις διάσωσης

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως το Xinhua, το CCTV και το CGTN, αναφέρουν ότι περισσότεροι από 2,8 εκατομμύρια κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις περιοχές που βρίσκονταν στην πορεία του τυφώνα, εκ των οποίων περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια μόνο στην επαρχία Zhejiang.

Στη Yueqing, τα σωστικά συνεργεία εργάζονταν αδιάκοπα για την απομάκρυνση εκατοντάδων πεσμένων δέντρων, την αποκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου και την απομάκρυνση φερτών υλικών από τους δρόμους.

Κρατικά καταφύγια φιλοξένησαν εκατοντάδες κατοίκους και εργαζόμενους από εργοτάξια που έκλεισαν προληπτικά, ενώ οι αρχές ενίσχυσαν τα κτίρια με σάκους άμμου και ξύλινες ενισχύσεις για να αντέξουν τις ακραίες ριπές ανέμου.

Το βίντεο που συγκλονίζει

Στο βίντεο διακρίνεται ένας στροβιλισμός να διασχίζει τον δρόμο μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ένα αυτοκίνητο χτυπιέται από το μέτωπο του ανέμου, σηκώνεται στιγμιαία από το οδόστρωμα και εκτινάσσεται στο πλάι, ενώ ακόμη ένα όχημα φαίνεται να χάνει την επαφή του με τον δρόμο πριν προσκρούσει ξανά στο έδαφος.

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Την ίδια στιγμή, δέντρα ξεριζώνονται και αντικείμενα εκτοξεύονται σε μεγάλες αποστάσεις, δημιουργώντας συνθήκες μηδενικής ορατότητας.

Σοβαρές ζημιές στις υποδομές

Οι κινεζικές αρχές αναφέρουν ότι μόνο στην πόλη Yueqing καταγράφηκαν περισσότερα από 1.300 πεσμένα δέντρα, πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατολισθήσεις σε ορεινά τμήματα του οδικού δικτύου και εκτεταμένες διακοπές στις μεταφορές. Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια της Σανγκάης και της Χανγκζού, ενώ ανεστάλησαν και πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια υψηλής ταχύτητας.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν

Μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι, ακόμη και όταν ένας τυφώνας εξασθενεί μετά την προσέγγισή του στην ξηρά, το εκτεταμένο σύστημα κυκλοφορίας του μπορεί να συνεχίσει να δημιουργεί ακραία φαινόμενα εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, όπως ανεμοστρόβιλους, ξαφνικές πλημμύρες και καταρρακτώδεις βροχές.

Παράλληλα, η αυξανόμενη θερμοκρασία των θαλασσών θεωρείται ότι ενισχύει την ένταση τέτοιων φαινομένων και μειώνει τον διαθέσιμο χρόνο προετοιμασίας των αρχών και των κατοίκων.

Ένα προειδοποιητικό μήνυμα

Το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ανατολική Ασία γίνονται ολοένα πιο έντονα και απρόβλεπτα.

Παρότι η Κίνα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στον κόσμο και κατάφερε να απομακρύνει εκατομμύρια ανθρώπους πριν από την έλευση του τυφώνα, οι εικόνες με αυτοκίνητα να εκτοξεύονται από τους ανέμους καταδεικνύουν ότι ακόμη και οι πλέον ανεπτυγμένες υποδομές έχουν όρια απέναντι στη δύναμη της φύσης.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η προσαρμογή των αστικών περιοχών στα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών.

Πηγή: skai.gr

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