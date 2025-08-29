Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε χθες Πέμπτη το Ισραήλ να μη συνεχίσει τη στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, εκφράζοντας την ανησυχία πως θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής καταστροφής.

«Οι άμαχοι στη Γάζα είναι αντιμέτωποι με ακόμη μια θανάσιμη κλιμάκωση», σημείωσε ο κ. Γκουτέρες μέσω X. «Η ανακοίνωση του Ισραήλ πως έχει πρόθεση να καταλάβει την πόλη της Γάζας σηματοδοτεί νέα και επικίνδυνη φάση».

«Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι θα αναγκάζονταν να τραπούν σε φυγή για ακόμη μια φορά, οικογένειες θα βυθίζονταν σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε διαταγή στον στρατό του να καταλάβει την πόλη της Γάζας, όπου υπολογίζεται πως ζουν κάπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Προχθές Τετάρτη, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού έκανε λόγο για προετοιμασίες ενόψει της εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων.

Ακόμη χθες, ο κ. Γκουτέρες τόνισε πως «τα επίπεδα θανάτου και καταστροφής» στη Λωρίδα της Γάζας «δεν χωρούν συγκρίσεις στην πρόσφατη ιστορία. Η Γάζα είναι γεμάτη συντρίμμια, σπαρμένη πτώματα, παραδείγματα αυτών που μπορεί να είναι σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».

«Χρειαζόμαστε άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός», επανέλαβε για ακόμη μια φορά. «Οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι αμέσως και η φρικτή μεταχείριση που υποχρεώθηκαν να υπομείνουν πρέπει να σταματήσουν», συμπλήρωσε.

Το Ισραήλ, συνέχισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ, έχει «σαφείς υποχρεώσεις» στον παλαιστινιακό θύλακο, ιδίως να εγγυηθεί πως οι άμαχοι θα έχουν «τρόφιμα, νερό, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης», να «συμφωνήσει και να διευκολύνει πολύ μεγαλύτερη ανθρωπιστική πρόσβαση» και να «προστατεύσει τους αμάχους και τις πολιτικές υποδομές».

