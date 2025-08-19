Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι τα 90 δισ. δολάρια σε αμερικανικά όπλα που θα περιλαμβάνονται στις ευρείες συμφωνίες ασφαλείας με τους δυτικούς συμμάχους θα ενισχύσουν τόσο την τρέχουσα αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία όσο και την προστασία της χώρας από μελλοντικές επιθέσεις.

Στην κορυφή της λίστας του Ζελένσκι βρίσκονται τα συστήματα αεράμυνας και τα μαχητικά αεροσκάφη, δύο προηγμένα οπλικά συστήματα που παραμένουν σε έλλειψη στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ζητήσει περισσότερα συστήματα Patriot και μαχητικά F-16, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί που πλήττουν πόλεις, στρατιωτικές βάσεις, αλλά και εγκαταστάσεις καυσίμων και ενέργειας.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, το πακέτο, που σύμφωνα με τον Ζελένσκι βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση, αναμένεται επίσης να περιλαμβάνει πυραύλους, βλήματα πυροβολικού, εκτοξευτές μεγάλου βεληνεκούς, άρματα μάχης, συστήματα παρεμβολών και αντιπαρεμβολών, καθώς και άλλα όπλα που θα βοηθήσουν την Ουκρανία να διατηρήσει τις γραμμές άμυνάς της απέναντι στη Ρωσία.

Η Ουκρανία θα χρειαστεί όπλα και για την επόμενη μέρα

Πέρα από την τρέχουσα ενίσχυση της άμυνάς της, η Ουκρανία θα χρειαστεί όπλα και για την ανασυγκρότηση του στρατού της σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, ώστε να αποτραπεί μια νέα ρωσική εισβολή τα επόμενα χρόνια.

Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα οπλισμού Rafael Loss του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, θα περιλαμβάνονται τεθωρακισμένα οχήματα για τη μεταφορά και υποστήριξη των στρατευμάτων, αντικαθιστώντας τα αγροτικά οχήματα που χρησιμοποιεί σήμερα ο ουκρανικός στρατός.

Η Ουκρανία, πρόσθεσε, πιθανότατα θα χρειαστεί και πλοία, συμπεριλαμβανομένων ναρκαλιευτικών, για την ενίσχυση του ναυτικού της στη Μαύρη Θάλασσα.

Το πώς θα εξασφαλιστούν τα 90 δισ. δολάρια παραμένει ασαφές. Ο Ζελένσκι δεν ανέφερε ότι θα προέλθουν από το ουκρανικό κράτος, ενώ εκτιμάται ότι σημαντικό μέρος του κόστους θα καλυφθεί από ευρωπαϊκές χώρες και συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Υπάρχουν ερωτηματικά γύρω από το ακριβές μέγεθος της δέσμευσης και το χρονοδιάγραμμα δαπάνης των χρημάτων αυτών», δήλωσε ο Loss την Τρίτη.

Πιθανά σενάρια χρηματοδότησης και εμπόδια

Σύμφωνα με τον Rafael Loss, θα ήταν «λογικό» μέρος του πακέτου των όπλων να αγοραστεί μέσω του ταμείου του ΝΑΤΟ, το οποίο έχει ήδη δεσμεύσει σχεδόν 100 δισ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, αν και τμήμα αυτών έχει ήδη δαπανηθεί. Παράλληλα, εξετάζεται η υλοποίηση διμερών συμφωνιών στο πλαίσιο του προγράμματος που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ νωρίτερα το καλοκαίρι.

«Ωστόσο, δεν υπάρχει μεγάλη σαφήνεια», σημείωσε ο Loss.

Εάν άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναλάβουν την κάλυψη του κόστους για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει πρόβλημα στις προσπάθειες της Ευρώπης να κατευθύνει πόρους στη δική της αμυντική βιομηχανία.

Τα αμερικανικής κατασκευής όπλα πιθανότατα θα παραχθούν σε μεγάλο βαθμό από Αμερικανούς εργαζόμενους, κάτι που θα μπορούσε να απορροφήσει κεφάλαια που η ΕΕ είχε σχεδιάσει να διαθέσει για την ενίσχυση της δικής της παραγωγικής βάσης στον τομέα της άμυνας.

Θεωρητικά, η Ουκρανία θα μπορούσε να αγοράσει μέρος των όπλων και με ίδιους πόρους, αξιοποιώντας έσοδα από την πώληση εγχώριας παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η συμφωνία για τα drones εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας ασφαλείας που συζητήθηκε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, τονίζοντας την παγκόσμια πρωτοπορία της Ουκρανίας στην ανάπτυξη τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών και άλλων συστημάτων.

Για να συμβεί αυτό, όμως, το Κίεβο θα πρέπει να άρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων που είχαν επιβληθεί στις αρχές του πολέμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα ήταν επαρκώς εξοπλισμένες. Η ουκρανική Βουλή αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να ψηφίσει για τη χαλάρωση αυτών των περιορισμών.



Πηγή: skai.gr

