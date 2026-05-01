Το αγαλματίδιο του Όσκαρ που ανήκει στον Ρώσο σκηνοθέτη Πάβελ Ταλάνκιν, ο οποίος κέρδισε φέτος το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ για το "Mr. Nobody Against Putin", εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Νέα Υόρκη προς τη Γερμανία.

Ο Ταλάνκιν επρόκειτο να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης στη Φρανκφούρτη με τη γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa. Ωστόσο, πράκτορες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών του είπαν ότι το αγαλματίδιο, βάρους περίπου 3,8 κιλών, θα μπορούσε να θεωρηθεί πιθανή απειλή ασφαλείας.

«Στο αεροδρόμιο, ένας πράκτορας της TSA τον σταμάτησε και του είπε ότι το Όσκαρ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο», ανέφερε ο συνεργάτης του Ταλάνκιν, σκηνοθέτης Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν, σε ανάρτησή του στο Instagram.

Επειδή ο Ταλάνκιν δεν είχε αποσκευή για παράδοση, οι αρχές τοποθέτησαν το αγαλματίδιο σε ένα κουτί και το έστειλαν στο χώρο αποσκευών του αεροσκάφους. «Δεν έφτασε ποτέ στη Φρανκφούρτη», πρόσθεσε ο Μπόρενσταϊν, δημοσιεύοντας και σχετικές φωτογραφίες.

Η Lufthansa απάντησε ότι λαμβάνει το περιστατικό πολύ σοβαρά και ότι έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία εντοπισμού. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε το Όσκαρ το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

Μιλώντας στο διαδικτυακό περιοδικό Deadline μετά την άφιξή του στη Γερμανία, ο Ταλάνκιν δήλωσε ότι είναι «εντελώς ακατανόητο πώς μπορεί να θεωρηθεί ένα Όσκαρ όπλο». Όπως σημείωσε, σε προηγούμενες πτήσεις με διάφορες αεροπορικές εταιρείες είχε μεταφέρει το αγαλματίδιο στην καμπίνα χωρίς κανένα πρόβλημα.

Το ντοκιμαντέρ "Mr. Nobody Against Putin", σε σκηνοθεσία Ταλάνκιν και Μπόρενσταϊν, βασίζεται σε δύο χρόνια υλικού που κατέγραψε ο ίδιος σε σχολείο όπου εργαζόταν στη ρωσική περιοχή Τσελιάμπινσκ, αποτυπώνοντας την έκθεση μαθητών σε φιλοπολεμικά μηνύματα.

Ο 35χρονος σκηνοθέτης, που εγκατέλειψε τη Ρωσία το 2024, έχει υπερασπιστεί το έργο του ως ένα ιστορικό ντοκουμέντο που δείχνει πώς «μια ολόκληρη γενιά έγινε θυμωμένη και επιθετική».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.