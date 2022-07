Την αποκάλυψη ότι εντοπίστηκαν και εκδιώχθηκαν δύο ρωσικά υποβρύχια στη Βόρεια Θάλασσα έκανε σήμερα το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας.

Ο «κυνηγός» υποβρυχίων HMS Portland του βρετανικού πολεμικού στόλου ακολούθησε το υποβρύχιο Severodvinsk με πυραύλους κρουζ και το επιθετικό υποβρύχιο Vepr.

Το Βασιλικό Ναυτικό είπε ότι η φρεγάτα Type 23 εντόπισε τα υποβρύχια το Σάββατο 16 Ιουλίου και την Τρίτη 19 Ιουλίου καθώς έκαναν το υποβρύχιο ταξίδι τους νότια κατά μήκος της νορβηγικής ακτής από την Αρκτική.

Το βρετανικό σκάφος με 180 άτομα πλήρωμα, υποστηριζόμενο από ένα «κατασκοπευτικό αεροπλάνο» P8 Poseidon με αισθητήρες και ένα εξειδικευμένο ελικόπτερο Merlin που ακολουθούσε υποβρύχια, παρακολούθησε το ρωσικό δίδυμο έως ότου οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Βαλτικής ανέλαβαν καθήκοντα.

Στη συνέχεια, τα ρωσικά υποβρύχια συνέχισαν στην Αγία Πετρούπολη για τους εορτασμούς της Ημέρας του Ρωσικού Ναυτικού που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα την Κυριακή, 31 Ιουλίου.

Δεν είναι σαφές εάν τα ρωσικά υποβρύχια εντοπίστηκαν μετά την εμφάνιση τους στην επιφάνεια, με ένα δελτίο τύπου του Βασιλικού Ναυτικού να λέει μόνο ότι το HMS Portland «τέθηκε σε επιφυλακή» όταν ήταν υποβρύχια και στη συνέχεια «ακολούθησε τα υποβρύχια καθώς έβγαιναν ξεχωριστά στη Βόρεια Θάλασα.

