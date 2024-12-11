Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Σουδάν βρέθηκε στην πρώτη θέση του καταλόγου που καταρτίζει η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (IRC) με τις 20 σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για το 2025.

Την πρώτη πεντάδα των σοβαρότερων κρίσεων συμπληρώνουν η Λωρίδα της Γάζας και η Δυτική Όχθη, η Μιανμάρ, η Συρία και το Νότιο Σουδάν.

Η IRC, με έδρα τη Νέα Υόρκη, άρχισε να καταρτίζει τον κατάλογο αυτό πριν από 15 χρόνια ως ένα εργαλείο για να προετοιμάζεται για την επόμενη χρονιά, όμως ο επικεφαλής της, ο Ντέιβιντ Μίλιμπαντ, εκτίμησε ότι πλέον χρησιμεύει και ως έκκληση προς την παγκόσμια κοινότητα για να δράσει.

Σύμφωνα με την έκθεση, 305,1 εκατ. άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια, αύξηση σε σχέση με τα 77,9 εκατ. που είχαν καταγραφεί το 2015. Εξάλλου το 82% των ανθρώπων αυτών ζουν στις 20 χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της IRC.

Ο Μίλιμπαντ σχολίασε ότι οι αριθμοί αυτοί είναι «συγκλονιστικοί».

«Υπάρχουν περισσότεροι πόροι από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της ιστορίας για να κάνουμε περισσότερο καλό για περισσότερους ανθρώπους. Αυτό καθιστά ακόμη πιο ακατανόητο το γεγονός ότι το χάσμα μεταξύ των αναγκών σε ανθρωπιστική βοήθεια και της χρηματοδότησης είναι επίσης μεγαλύτερο από ποτέ», έγραψε στην έκθεση.

Σύμφωνα με την έκθεση της IRC, η ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν είναι η σοβαρότερη που έχει καταγραφεί από τότε που η οργάνωση διατηρεί αρχεία. Πρόσθεσε επίσης ότι στο Σουδάν ζει το 10% του συνόλου των ανθρώπων που έχουν ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια, παρά το γεγονός ότι στη χώρα ζει μόλις το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Στο Σουδάν ξέσπασε πόλεμος τον Απρίλιο του 2023 μεταξύ του σουδανικού στρατού και της παραστρατιωτικής ομάδας Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης προκαλώντας τη μεγαλύτερη κρίση εκτοπισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι υπόλοιπες 15 χώρες στον κατάλογο της IRC είναι ο Λίβανος, η Μπουρκίνα Φάσο, η Αϊτή, το Μαλί, η Σομαλία, το Αφγανιστάν, το Καμερούν, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Τσαντ, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Αιθιοπία, ο Νίγηρας, η Νιγηρία, η Ουκρανία και η Υεμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

