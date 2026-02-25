Το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής drones της Ουκρανίας ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Βρετανία, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρέσβης Βαλερί Ζαλούζνι.

«Η Ουκρανία βρίσκεται σε πόλεμο, με συνεχείς πυραυλικές επιθέσεις, καταστροφές υποδομών και απειλές κατά των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Επομένως, η έναρξη της παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει βαθιά στρατηγική λογική», δήλωσε ο Zαλούζνι στην εφαρμογή Telegram..

«Δεν πρόκειται για μετατόπιση του κέντρου βάρους μακριά από την Ουκρανία. Πρόκειται για επέκταση των κοινών δυνατοτήτων μας και δημιουργία μιας δεύτερης γραμμής άμυνας που εγγυάται τη συνέχεια της παραγωγής», πρόσθεσε.





Πηγή: skai.gr

