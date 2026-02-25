Δύο άκρως συγκινητικές (για πολλούς Ρεπουμπλικάνους) στιγμές εκτυλίχθηκαν χθες στο Κογκρέσο, κατά την διάρκεια της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ για την «Κατάσταση του Έθνους», η οποία είχε βέβαια και άφθονο… θεατρικό στοιχείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκφώνησε την πιο μακρά ομιλία στην αμερικανική ιστορία, διάρκειας μιας ώρας και 47 λεπτών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Μπιλ Κλίντον (1:20:00) το οποίο είχε καταγραφτεί το 2000.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έσπασε επίσης το δικό του ρεκόρ, της πιο μακράς ομιλίας που εκφωνήθηκε ποτέ ενώπιον του Κογκρέσου, το οποίο είχε καταρρίψει πέρυσι, μερικές εβδομάδες μόλις μετά την ορκωμοσία του.

Viral η «συγκίνηση» της χήρας Κερκ

Ανάμεσα στα σημεία της ομιλίας για τα θέματα του Ιράν, της μετανάστευσης, των δασμών, ο Τραμπ βρήκε την ευκαιρία να τιμήσει (ξανά) δημοσίως την χήρα του δολοφονηθέντος Τσάρλι Κερκ, Έρικα, η οποία παρακολουθούσε από τα θεωρία ντυμένη στα μαύρα αλλά με εντυπωσιακό μακιγιάζ και φρεσκοβαμμένο, κατάξανθο μαλλί.

Here is the full video of Erika Kirk at the State of The Union Address 😓 pic.twitter.com/wmWTXA3NON — Matt Wallace (@MattWallace888) February 25, 2026

Μάλιστα, η αντίδρασή της έγινε viral στο διαδίκτυο καθώς οι χρήστες σχολίασαν ότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν εάν έκλαιγε ή γελούσε – καθώς οι εκφράσεις του προσώπου της άλλαζαν ταχύτατα, ειδικά όταν καταλάβαινε ότι την καταγράφουν οι κάμερες.

Footage of Erika Kirk at the State of The Union is going viral!



One thing in particular is catching the attention of viewers. pic.twitter.com/H4AOA1Tlmk — Matt Wallace (@MattWallace888) February 25, 2026

Η παρασημοφόρηση βετεράνου από την Μελάνια Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ τίμησε έναν 100χρονο βετεράνο του Πολεμικού Ναυτικού, απονέμοντας στον E. Royce Williams το Μετάλλιο της Τιμής (την ύψιστη τιμή του αμερικανικού στρατού για ανδρεία στη μάχη), για τις πράξεις του στη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένας πρόεδρος απονέμει το μετάλλιο κατά τη διάρκεια ομιλίας για την Κατάσταση του Έθνους.

«Απόψε, στα 100 του χρόνια, αυτός ο γενναίος πλοίαρχος του Ναυτικού λαμβάνει επιτέλους την αναγνώριση που του αξίζει. Ήταν θρύλος πολύ πριν από αυτό το βράδυ», είπε ο Τραμπ.

Ο Γουίλιαμς σηκώθηκε και η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, τοποθέτησε το μετάλλιο γύρω από το λαιμό του.

