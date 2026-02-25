Κριστόφ Λεριμπό: Από το Ανάκτορο των Βερσαλλιών, νέος επικεφαλής του Μουσείου του Λούβρου

Ο πρόεδρος του Ανακτόρου των Βερσαλλιών Κριστόφ Λεριμπό (Christophe Leribault) θα είναι ο νέος επικεφαλής του Μουσείου του Λούβρου, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει λάβει την σχετική απόφαση μετά την παραίτηση της ως τώρα διευθύντριας Λοράνς ντε Καρ, 4 μήνες μετά την θεαματική κλοπή κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος από αίθουσα του μουσείου, τα οποία παραμένουν άφαντα.

Η ντε Καρ υπέβαλε την παραίτησή της, την οποία ο Μακρόν αποδέχθηκε «εξαίροντας μια πράξη ευθύνης σε μια στιγμή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση για να φέρει εις πέρας με επιτυχία σημαντικά έργα που αφορούν την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό», ανέφερε το γραφείο του Γάλλου προέδρου .

Ποιος είναι ο «διάδοχος» της ντε Καρ

Ο Κριστόφ Λεριμπό, 62 ετών, υπήρξε διευθυντής του Μουσείου του Ορσέ, είναι διπλωματούχος της σχολής του Λούβρου και καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης.

Είναι μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Παρισιού από το 2023, διαδεχόμενος τον Πιερ Καρντέν, εμβληματική προσωπικότητα του χώρου της γαλλικής υψηλής ραπτικής.

Πηγή: skai.gr

