Το προξενείο των ΗΠΑ στη νότια Τουρκία κλείνει λόγω των διαδηλώσεων για το Ισραήλ

Το αμερικανικό προξενείο στα Άδανα της Τουρκίας «θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεοτέρας» εν μέσω συνεχιζόμενων διαδηλώσεων σχετικών με τα γεγονότα στο Ισραήλ και τη Γάζα, ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία την Τετάρτη.

