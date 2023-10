Συγκρούσεις αστυνομικών - διαδηλωτών στην Ιορδανία κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ - Πολλοί τραυματίες

Πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα όταν ξέσπασαν συγκρούσεις με διαδηλωτές τους οποίους προσπαθούσαν να απωθήσουν, κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Αμάν, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ιορδανίας.

Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν ιδιοκτησίες κοντά στην πρεσβεία, ανέφερε η αστυνομία.

«Όχι πρεσβεία των σιωνιστών στην αραβική γη» φώναζαν οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν για να κάνουν πορεία μετά τη μεσημεριανή προσευχή.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, στην κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 10.000 άνθρωποι.

Demonstrations near the Israeli Embassy have resumed in Amman.



Embassy staff left Jordan. pic.twitter.com/68gyZayAdh