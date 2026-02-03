Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε στρατιωτικό σχεδιασμό για αποστολή στην Αρκτική

Το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει τον στρατιωτικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική με την ονομασία Arctic Sentry, όπως δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος του στρατιωτικού αρχηγείου της Συμμαχίας, SHAPE.

«Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη για μια ενισχυμένη δραστηριότητα επαγρύπνησης του ΝΑΤΟ, με την ονομασία Arctic Sentry», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Λ. Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.