Ο πάπας Φραγκίσκος, στο γραπτό κυριακάτικο μήνυμά του, ευχαριστεί τους πιστούς και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι τον στηρίζουν, με την αγάπη και τις προσευχές τους.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις προσευχές, οι οποίες απευθύνονται στον Κύριο, από την καρδιά τόσων πιστών, από πολλά σημεία του πλανήτη: αισθάνομαι όλη σας την στοργή και την εγγύτητά σας και, κατά την ιδιαίτερη αυτή στιγμή, νιώθω να με υποβαστάζει και να με στηρίζει όλο το ποίμνιο του Θεού. Σας ευχαριστώ όλους», υπογράμμισε ο ποντίφικας, ο οποίος από τις 14 Φεβρουαρίου βρίσκεται, ως γνωστόν, στην πανεπιστημιακή πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.

«Και εγώ προσεύχομαι για σας και προσεύχομαι, κυρίως, για την ειρήνη. Από εδώ, ο πόλεμος μοιάζει ακόμη πιο παράλογος. Ας προσευχηθούμε για την μαρτυρική Ουκρανία, για την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, τον Λίβανο, την Μιανμάρ, το Σουδάν και την περιοχή Κίβου. Εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στην Παναγία, στην Μητέρα μας», πρόσθεσε ο Φραγκίσκος στο μήνυμά του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

