Το Κίεβο αναμένει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι και άμεσες επαφές μετά την ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ

Η Ουκρανία αναμένει επαφές σε υψηλό επίπεδο με την νέα αμερικανική κυβέρνηση αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Κιέβου.

«Αναμένουμε συνάντηση μεταξύ των προέδρων μας διότι για εμάς το βασικό είναι να εργαστούμε μαζί με την Αμερική…προετοιμαζόμαστε για επαφές στο ανώτατο και σε υψηλό επίπεδο αμέσως μετά την ορκωμοσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Χεόρχι Τίχι.

Η επίσκεψη στην Ουκρανία του Κιθ Κέλογκ, απεσταλμένου του Τραμπ, καθυστερεί έως μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου για νομικούς παρά για πολιτικούς λόγους, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Τίχι δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες για τους λόγους της καθυστέρησης αυτής. Πηγές δήλωσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Reuters ότι η διερευνητικού χαρακτήρα επίσκεψη στο Κίεβο και άλλες ευρωπαϊκές από τον Κέλογκ, που έχει οριστεί από τον Τραμπ να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, αναβλήθηκε έως μετά την ορκωμοσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

