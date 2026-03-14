Το Ισραήλ σχεδιάζει μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο, με στόχο να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι και να καταστρέψει τη στρατιωτική υποδομή της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Εάν υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη ισραηλινή χερσαία εισβολή στον Λίβανο από το 2006, η οποία θα σύρει τη χώρα βαθύτερα στον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

«Θα κάνουμε ό,τι κάναμε και στη Γάζα», δήλωσε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος, αναφερόμενος στην ισοπέδωση κτιρίων που, σύμφωνα με το Ισραήλ, χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για αποθήκευση όπλων.

Όπως αναφέρει το Axios, μια επιχείρηση τέτοιου μεγέθους και κλίμακας θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη ισραηλινή κατοχή του νότιου Λιβάνου.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου εκφράζει βαθιά ανησυχία ότι η αναζωπύρωση του πολέμου, που πυροδοτήθηκε από την απόφαση της Χεζμπολάχ να εκτοξεύσει ρουκέτες κατά του Ισραήλ, θα καταστρέψει τη χώρα.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει μια μεγάλη ισραηλινή επιχείρηση με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά παράλληλα ασκεί πιέσεις για τον περιορισμό των ζημιών στο λιβανέζικο κράτος καθώς επιθυμεί να γίνουν άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για μια μεταπολεμική συμφωνία.

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξακολουθούσε να προσπαθεί να περιορίσει την κλιμάκωση της έντασης στον Λίβανο, ώστε να παραμείνει επικεντρωμένη στο Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Η στρατηγική όμως αυτή άλλαξε την Τετάρτη, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερους από 200 πυραύλους σε μια μαζική συντονισμένη επίθεση με το Ιράν, το οποίο εκτόξευσε δεκάδες δικούς του πυραύλους.

«Πριν από αυτή την επίθεση ήμασταν έτοιμοι για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, αλλά μετά από αυτήν δεν υπάρχει επιστροφή από μια μαζική επιχείρηση», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) έχει αναπτύξει τρεις μεραρχίες τεθωρακισμένων και πεζικού στα σύνορα με τον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ενώ ορισμένες χερσαίες δυνάμεις πραγματοποίησαν περιορισμένες εισβολές τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Την Παρασκευή, οι IDF ανακοίνωσαν ότι στέλνουν ενισχύσεις στα σύνορα και κινητοποιούν επιπλέον εφέδρους ενόψει μιας διευρυμένης χερσαίας επιχείρησης.

«Ο στόχος είναι να καταλάβουμε έδαφος, να ωθήσουμε τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ προς τα βόρεια και μακριά από τα σύνορα, και να διαλύσουμε τις στρατιωτικές θέσεις και τις αποθήκες όπλων της στα χωριά», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Χεζμπολάχ: Δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από την αντίσταση

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η διπλωματική οδός της κυβέρνησης απέτυχε να εξασφαλίσει την κυριαρχία ή να προστατεύσει τους Λιβανέζους πολίτες - και ως εκ τούτου «δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από την αντίσταση».

«Όταν ο εχθρός απειλεί με χερσαία εισβολή, του λέμε: αυτό δεν είναι απειλή, αλλά μία από τις παγίδες στις οποίες θα πέσει», δήλωσε ο Κασέμ. «Κάθε πρόοδος μιας χερσαίας εισβολής επιτρέπει στους μαχητές της αντίστασης να επιτύχουν κέρδη και αποτελέσματα μέσω της στενής αντιπαράθεσης με τον εχθρό», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολές εκκένωσης σε ολόκληρο τον Λίβανο και, για πρώτη φορά, και σε χωριά και πόλεις βόρεια του ποταμού Λιτάνι, καθώς και στο προπύργιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Περίπου 800.000 Λιβανέζοι άμαχοι έχουν εκτοπιστεί από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ τουλάχιστον 773 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πολλοί από τους οποίους ήταν άμαχοι.

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από το Ισραήλ να μην βομβαρδίσει το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού και κρατικές υποδομές του Λιβάνου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Ισραήλ συμφώνησε να μην βομβαρδίσει το αεροδρόμιο — χωρίς όμως να δεσμευτεί ότι θα προστατεύσει άλλες κρατικές υποδομές.

Την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε μια γέφυρα στον νότιο Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι η Χεζμπολάχ τη χρησιμοποιούσε για τη μετακίνηση δυνάμεων και όπλων.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ για αυτή την επιχείρηση», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο Axios.

«Οι Ισραηλινοί πρέπει να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς της Χεζμπολάχ», ανέφερε από την πλευρά του αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι είναι έτοιμη να διεξαγάγει άμεσες και χωρίς προϋποθέσεις συνομιλίες με το Ισραήλ σχετικά με τους όρους μιας εκεχειρίας.

Πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί να αξιοποιήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις για να θέσει τα θεμέλια μιας ευρύτερης συμφωνίας που θα τερματίσει επίσημα το εμπόλεμο κρίμα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που χρονολογείται από το 1948.

Πηγή: skai.gr

