Το Ισραήλ εξαπέλυσε δεκάδες αεροπορικές επιδρομές στη Συρία παρά την υπόσχεση του ηγέτη των ανταρτών για ειρήνη

Το Ισραήλ έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας δεκάδες περιοχές στη Συρία με αεροπορικές επιδρομές, παρά το γεγονός ότι ο ηγέτης των Σύρων ανταρτών, Αμπού Μοχάμεντ αλ Γκολάνι, δήλωσε ότι η ομάδα του Hayat Tahrir al-Sham (HTS) δεν ενδιαφέρεται για σύγκρουση με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι τελευταίες αεροπορικές επιδρομές έρχονται μετά τη δήλωση του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, ότι τα ισραηλινά στρατεύματα, τα οποία κατέλαβαν την περασμένη εβδομάδα την ουδέτερη ζώνη των Υψιπέδων του Γκολάν, θα παραμείνουν για το χειμώνα στο όρος Ερμών στις θέσεις που κατέλαβαν την περασμένη εβδομάδα.

Το γραφείο του Κατζ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «λόγω των όσων συμβαίνουν στη Συρία, έχει τεράστια σημασία για την ασφάλεια να παραμείνουμε στο σημείο».

Ο Γκολάνι δήλωσε στα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στη Συρία τώρα που έφυγαν οι Ιρανοί. Δεν βρισκόμαστε σε σύγκρουση με το Ισραήλ».

Ο Γκολάνι δήλωσε ακόμη ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί ψευδείς προφάσεις για να δικαιολογήσει τις επιθέσεις του στη Συρία, αλλά ότι δεν ενδιαφέρεται να εμπλακεί σε νέες συγκρούσεις, καθώς η χώρα επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση μετά το τέλος της εξουσίας του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι «διπλωματικές λύσεις» είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η σταθερότητα και όχι οι «απερίσκεπτες στρατιωτικές περιπέτειες».

«Τα ισραηλινά επιχειρήματα έχουν γίνει αδύναμα και δεν δικαιολογούν πλέον τις πρόσφατες παραβιάσεις τους. Οι Ισραηλινοί έχουν ξεκάθαρα ξεπεράσει τα όρια της εμπλοκής στη Συρία, γεγονός που αποτελεί απειλή αδικαιολόγητης κλιμάκωσης στην περιοχή», δήλωσε ο Γκολάνι. «Η καταπονημένη από τον πόλεμο κατάσταση της Συρίας, μετά από χρόνια συγκρούσεων και πολέμων, δεν είναι έτοιμη για νέες αντιπαραθέσεις. Η προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο είναι η ανασυγκρότηση και η σταθερότητα και όχι η εμπλοκή σε διαμάχες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω καταστροφή».

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στη Βρετανία ανέφερε ότι το Ισραήλ εκτόξευσε 61 πυραύλους εναντίον συριακών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε λιγότερο από πέντε ώρες το βράδυ του Σαββάτου.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν βάσεις, βαρέα όπλα και τοποθεσίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα πυραύλων και χημικών όπλων του πρώην καθεστώτος Άσαντ και κατέστρεψαν τη μικρή ναυτική δύναμη της Συρίας στο λιμάνι της Λατάκειας.

Τα συνεχιζόμενα πλήγματα έχουν προκαλέσει αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ διπλωματών και διεθνών αξιωματούχων που ανησυχούν για μια πιθανή νέα κατοχή συριακού εδάφους χωρίς τέλος.

Ο ΟΗΕ έχει καλέσει το Ισραήλ να αποσυρθεί από την ουδέτερη ζώνη, η οποία βρίσκεται μεταξύ της Συρίας και των κατεχόμενων από το Ισραήλ υψωμάτων του Γκολάν.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι «ανησυχεί βαθύτατα για τις πρόσφατες και εκτεταμένες παραβιάσεις της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας».

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία κάλεσαν επίσης το Ισραήλ να αποχωρήσει από την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

Ο ΟΗΕ έχει αναφέρει ότι το Ισραήλ παραβιάζει τη συμφωνία αποχώρησης του 1974 μεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας. Το Ισραήλ έχει αναφέρει από τη μεριά του ότι η συμφωνία του 1974 «κατέρρευσε» με την πτώση της κυβέρνησης του καθεστώτος Άσαντ.

Απαντώντας στον Γκολάνι, ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας, Herzi Halevi, δήλωσε: «Δεν παρεμβαίνουμε σε αυτό που συμβαίνει στη Συρία. Υπήρχε μια εχθρική χώρα εδώ. Ο στρατός της κατέρρευσε. Υπάρχει η απειλή ότι τρομοκρατικά στοιχεία θα έρθουν εδώ και εμείς ενεργήσαμε... ακραία τρομοκρατικά στοιχεία δεν θα εγκατασταθούν κοντά στα σύνορά μας».

«Παρεμβαίνουμε μόνο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών. Η ανάπτυξη κατά μήκος ολόκληρων των συνόρων, από το όρος Ερμών μέχρι τα σύνορα Ισραήλ-Συρίας-Ιορδανίας, είναι ορθή».

Σύμφωνα με αναφορές, μεταξύ των χώρων που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ήταν στρατιωτικά επιτελεία, θέσεις του συριακού στρατού, ραντάρ, καθώς και αποθήκες όπλων και περιουσιακών στοιχείων του Συριακού Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και Έρευνας, το οποίο ήταν υπεύθυνο για την ανάπτυξη προηγμένων όπλων. Το Ισραήλ εκτιμά επίσης ότι κατέστρεψε μεγάλο μέρος της υποδομής και των αεροσκαφών της συριακής πολεμικής αεροπορίας.

Η κλίμακα των ισραηλινών βομβαρδισμών εξέπληξε πολλές δυτικές χώρες, οι οποίες πίστευαν ότι οι όποιες ισραηλινές επιδρομές θα περιορίζονταν σε εγκαταστάσεις χημικών όπλων και πυραύλων και όχι σε μια προσπάθεια με στόχο τη συνολική καταστροφή του συριακού στρατού.

Πηγή: skai.gr

