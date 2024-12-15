Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι κατέλαβε χωριά σε δύο στρατηγικούς τομείς του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, πλησιάζοντας στο Ποκρόβσκ, μια πόλη σημαντική για την επιμελητεία του ουκρανικού στρατού.

Οι δυνάμεις της Μόσχας «απελευθέρωσαν» το χωριό Βεσέλι Χάι, νότια του Κουράχοβε, και αυτό του Πούσκινε, νότια του Ποκρόβσκ, και τα δύο στην περιφέρεια Ντονέτσκ, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

