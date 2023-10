Το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για πόλεμο σε δύο μέτωπα, λέει ο σύμβουλος του Νετανιάχου Κόσμος 20:02, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Ρέγεφ είπε ότι η χώρα θέλει να βγει από αυτή τη σύγκρουση με μια «διαφορετική πραγματικότητα» και η Γάζα «δεν θα είναι η ίδια»