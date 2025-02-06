Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από άλλα όργανα του ΟΗΕ

Το Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από άλλα όργανα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πέραν του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC), το οποίο μποϊκοτάρει κατηγορώντας το για μεροληψία και "κατάφωρο αντισημιτισμό".

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η χώρα του θα σταματήσει τη συμμετοχή της στο κύριο όργανο του ΟΗΕ αρμόδιο για να ανθρώπινα δικαιώματα, κατηγορώντας το στην πλατφόρμα Χ ότι "έχει επικεντρωθεί στην επίθεση σε μια δημοκρατική χώρα και στην προπαγάνδα του αντισημιτισμού, αντί να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα".

Η απόφαση αυτή λήφθηκε την επομένη της υπογραφής από τον Ντόναλντ Τραμπ διατάγματος που προβλέπει ότι η Ουάσινγκτον, η οποία ετοιμαζόταν επίσης να αποχωρήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα αποχωρήσει από έναν αριθμό άλλων οργάνων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Ντάνιελ Μερόν, πρέσβης του Ισραήλ στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, δήλωσε ότι οι δύο ανακοινώσεις "δεν ήταν συντονισμένες" και ότι η χώρα του δεν σκοπεύει επί του παρόντος να σταματήσει τη συμμετοχή της σε άλλα όργανα του ΟΗΕ.

"Μιλάμε απλά για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων", δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη. "Συνεργαζόμαστε με τον ΟΗΕ εκεί όπου δεν υπάρχει μεροληψία".

Το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του κατηγορούν εδώ και καιρό αυτό το Συμβούλιο για μεροληψία, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ υπόκειται σε ειδική μεταχείριση, γεγονός που κάνει την περίπτωσή του να συζητείται σε κάθε τακτική συνεδρίαση.

Η χώρα αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο περισσότερων ψηφισμάτων από ό,τι "το Ιράν, η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και η Βενεζουέλα", δήλωσε ο Σάαρ, αναφέροντας κράτη που συχνά κατηγορούνται για μη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Μερόν τόνισε την ανάγκη για "βαθιά μεταρρύθμιση" του Συμβουλίου, κατηγορώντας το ότι "πρόδωσε το Ισραήλ" μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 και ότι "δεν καταδίκασε με σθένος τους τρομοκράτες".

Δήλωσε επίσης ότι εμπειρογνώμονες τους οποίους έχει εξουσιοδοτήσει το UNHRC, "διαιωνίζουν αντισημιτικούς μύθους και στερεότυπα", χωρίς αυτά να προκαλούν την αντίδραση του Συμβουλίου.

Το Ισραήλ ήδη μποϊκοτάρει το UNHRC και αρνείται να συμμετάσχει σε συζητήσεις που αφορούν την κατάσταση των δικαιωμάτων στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο εκπρόσωπος του UNHRC, ο Πασκάλ Σιμ, τόνισε ότι το Ισραήλ, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ανήκουν επί του παρόντος στα 47 κράτη μέλη του οργάνου αυτού. Τα κράτη με καθεστώς παρατηρητή δεν μπορούν επομένως να "αποχωρήσουν" επίσημα, υποστήριξε.

Ο Μερόν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι το Ισραήλ "πολύ απλά, δεν θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

