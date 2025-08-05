Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επιδρομή ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της αστυνομίας στην πλατφόρμα Telegram, ένας άνδρας και μια γυναίκα που επέβαιναν σε μοτοποδήλατο βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας του ρωσικού πλήγματος κοντά στο Βοβτσάνσκ, μια περιοχή την οποία είχε επισκεφθεί νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ρωσικά στρατεύματα είχαν εισβάλει κοντά στο Βοβτσάνσκ τον Μάιο του 2024, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να απωθήσουν τους εισβολείς και να ανακτήσουν τον έλεγχο του μεγαλύτερου τμήματος της περιοχής.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ενημέρωσε επίσης ότι αυξήθηκε σε επτά ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική πυραυλική επίθεση της Πέμπτης σε πολυκατοικία της πόλης Κραματόρσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

