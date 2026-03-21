Το Ιράν έδωσε εντολή εκκένωσης για περιοχή της Ντόχα

Το Ιράν εξέδωσε νωρίτερα εντολή να εκκενωθεί περιοχή στη Ντόχα του Κατάρ.

Όλα αυτά ενώ νωρίτερα είχε σημειωθεί «σφυροκόπημα», που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 100 ανθρώπων – ανάμεσά τους και παιδιά – στις ισραηλινές πόλεις Αραντ και Ντιμόνα, με την πυραυλική επίθεση στη δεύτερη πόλη, σύμφωνα με την Τεχεράνη, να αποτελεί «αντίποινα για τη Νατάνζ».

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής δήλωσε ότι ο πόλεμος μπαίνει σε νέα φάση και πως οι ουρανοί του Ισραήλ είναι ανυπεράσπιστοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως επισημάνθηκε εξάλλου νωρίτερα και από αναλυτές, η Τεχεράνη δείχνει ξεκάθαρα πως δεν προτίθεται να υποχωρήση αφού και η εκτόξευση δύο βαλλιστικών πυραύλων προς την βάση του Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, περί τα 4.000 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές του, λειτουργεί ως μήνυμα ότι έχει ακόμη άσους στο μανίκι έπειτα από τέσσερις εβδομάδες πολέμου, δεδομένου ότι οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούσαν μέχρι σήμερα ότι το Ιράν δεν είχε την ικανότητα να εκτοξεύσει πυραύλους σε τέτοια απόσταση.

Μέχρι σήμερα, οι εκτιμήσεις τοποθετούσαν το μέγιστο βεληνεκές των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς (ΜRΒΜ) στα 3.000 χιλιόμετρα, ενώ το εργαστήριο του Center for Strategic and International Studies | CSIS εκτιμούσε ότι το μέγιστο βεληνεκές των ιρανικών ΜRΒΜ Khorramshahr και Sejjil στα 2.000 χιλιόμετρα.

Ειδικοί όπως ο Etienne Marcuz της Fondation pour la recherche stratégique και Ali Vaez του International Crisis Group θεωρούν ότι η Τεχεράνη χρησιμοποίησε έναν πύραυλο Khorramshahr-4 με ελαφρύτερη γόμωση από την συνήθη που ζυγίζει έναν τόνο μεγαλώνοντας έτσι το βεληνεκές του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.