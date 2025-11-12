Το Ηνωμένο Βασίλειο απαγορεύει τις θαλάσσιες υπηρεσίες για τις ρωσικές εξαγωγές LNG

Η Βρετανία σχεδιάζει να απαγορεύσει σε εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες (όπως η ναυτιλία και η ασφάλιση) για τις εξαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, στην τελευταία της προσπάθεια να βοηθήσει την Ουκρανία στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας.

Τον Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας που απαγορεύουν τις εισαγωγές ρωσικού LNG από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ η Βρετανία και οι ΗΠΑ στοχοποίησαν τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, τη Lukoil και τη Rosneft.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε την Τρίτη ότι θέλει να προχωρήσει περαιτέρω, διακόπτοντας την πρόσβαση της Ρωσίας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για εξαγωγές LNG.

«Η απαγόρευση θα τεθεί σταδιακά σε ισχύ το 2026 σε συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας σε ανακοίνωσή του ενόψει της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά στον Καναδά την Τρίτη και την Τετάρτη.

Η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης χρηματοδότηση 13 εκατομμυρίων λιρών (17,5 εκατομμύρια δολάρια) για να βοηθήσει στην αποκατάσταση του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας και να παράσχει υποστήριξη στους Ουκρανούς που έχουν πληγεί περισσότερο από την απώλεια θέρμανσης και ηλεκτρικού ρεύματος.

Πηγή: skai.gr

