Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Κίεβο, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ενώ η ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ έκανε λόγο μέσω Facebook για «μαζικά πλήγματα» της Ρωσίας «εναντίον της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής».

«Αυτή η στιγμή, οι Ρώσοι εξαπολύουν μαζικά πλήγματα εναντίον της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής», ανέφερε η υπουργός Χρίντσουκ. «Ειδικοί παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες» και, «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας», θα αρχίσουν «να αποτιμούν τον αντίκτυπο της επίθεσης και το έργο της αποκατάστασης».

The moment power went down in Kyiv pic.twitter.com/d1wcASsIcw — VolgaLad (@cym27s) October 10, 2025

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στις διαδικτυακές πλατφόρμες, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ μεγάλο μέρος της πόλης είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και εν μέρει χωρίς νερό, σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου του Κιέβου. Πυρκαγιές σε οικιστικά κτίρια ξέσπασαν επίσης λόγω επιδρομών ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

A residential high-rise is on fire in Kyiv following a Russian attack pic.twitter.com/cdAQqW1syt — Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2025

Πηγή: skai.gr

