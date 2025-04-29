Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει σήμερα κινήσεις ώστε να αμβλύνει τον αντίκτυπο από τους δασμούς του στα αυτοκίνητα, μειώνοντας μερικούς δασμούς τους οποίους έχει επιβάλει σε ξένα ανταλλακτικά για αυτοκίνητα εγχώριας κατασκευής και εμποδίζοντας τη συσσώρευση δασμών σε αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στο εξωτερικό, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Ο πρόεδρος Τραμπ οικοδομεί μια σημαντική σύμπραξη τόσο με εγχώριους κατασκευαστές αυτοκινήτων όσο και με τους σπουδαίους Αμερικανούς εργάτες», αναφέρει ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ σε δήλωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Λευκό Οίκο.

«Η συμφωνία αυτή θα είναι μια μείζων νίκη για την εμπορική πολιτική του Προέδρου, καθώς θα ανταμείψει εταιρείες που κατασκευάζουν ήδη στο αμερικανικό έδαφος, ενώ παράλληλα θα δώσει χώρο στους κατασκευαστές οι οποίοι έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους να επενδύσουν στην Αμερική και να επεκτείνουν την εγχώρια παραγωγή», προσθέτει ο υπουργός, τον οποίο επικαλείται η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με την εν λόγω αμερικανική εφημερίδα, η οποία ήταν η πρώτη που αναφέρθηκε στην εξέλιξη αυτή, η κίνηση σημαίνει πως οι εταιρείες αυτοκινήτων, οι οποίες καταβάλλουν δασμούς, δεν θα χρεωθούν και άλλους δασμούς, όπως αυτούς που έχουν επιβληθεί στο χάλυβα και το αλουμίνιο, ενώ θα αποζημιωθούν αν έχουν ήδη πληρώσει τέτοιους δασμούς.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε το δημοσίευμα και διευκρίνισε ότι η κίνηση αυτή θα επισημοποιηθεί σήμερα.

Ο Τραμπ ταξιδεύει σήμερα στο Γουόρεν του Μίσιγκαν, κοντά στο Ντιτρόιτ, την καρδιά της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, για να γιορτάσει εκεί, με μια συγκέντρωση οπαδών του, τις πρώτες 100 ημέρες του στην προεδρία, μια περίοδο την οποία ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε για να ανατρέψει την παγκόσμια οικονομική τάξη πραγμάτων.

Η κίνηση για να αμβλύνει τον αντίκτυπο από τους δασμούς στα αυτοκίνητα είναι η πιο πρόσφατη απόπειρα της κυβέρνησής του να επιδείξει κάποια ευελιξία στο ζήτημα των δασμών, οι οποίοι έχουν προκαλέσει αναταραχή στις χρηματοοικονομικές αγορές, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και φόβους για οικονομική επιβράδυνση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.