Γερμανοί αρχειονόμοι εξακολουθούν να εργάζονται χειρωνακτικά για την ανασύνθεση των κατεστραμμένων έντυπων αρχείων της μυστικής αστυνομίας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, της Στάζι, περισσότερα από 35 χρόνια μετά την επανένωση της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ομοσπονδιακών Αρχείων, τα αρχεία της μυστικής αστυνομίας, τα οποία καταστράφηκαν καθώς κατέρρεε το κομμουνιστικό καθεστώς, απαιτούν επίπονη και λεπτομερή χειρωνακτική εργασία για να επανενωθούν.

Κατά τη διάρκεια της ειρηνικής επανάστασης του 1989-90, αξιωματούχοι της Στάζι προχώρησαν σε μαζική καταστροφή εγγράφων, σκίζοντας εκατομμύρια σελίδες. Έκτοτε, το προσωπικό των αρχείων εργάζεται για τη συναρμολόγησή τους. Όπως αναφέρουν τα Ομοσπονδιακά Αρχεία, μέσα σε δύο χρόνια έχουν συναρμολογηθεί 23.000 φύλλα. Συνολικά, 1,73 εκατομμύρια φύλλα από 600 κοντέινερ έχουν επανενωθεί με αυτόν τον τρόπο με την πάροδο του χρόνου, ενώ συνολικά 15.400 κοντέινερ με αποκόμματα είχαν αποθηκευτεί.

Περίπου 10 αρχειονόμοι εργάζονται σήμερα στο συγκεκριμένο έργο.

Η προσπάθεια εικονικής ανασυγκρότησης μέσω πληροφορικής, που ξεκίνησε το 2007, εγκαταλείφθηκε το 2023. Η σχετική έκθεση των Ομοσπονδιακών Αρχείων επισημαίνει ότι το σύστημα δεν ήταν επαρκές «για μια μαζική διαδικασία επεξεργασίας των υπολοίπων κατεστραμμένων εγγράφων». Από τα μέσα του 2023, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με εταιρείες και πανεπιστήμια για την ανάπτυξη νέας μεθόδου, ωστόσο τα απαραίτητα κονδύλια για εικονική ανακατασκευή δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό των Ομοσπονδιακών Αρχείων.

Η έκθεση σημειώνει ότι παραμένει έντονο το ενδιαφέρον για τα αρχεία της Στάζι, τα οποία περιέχουν συχνά πληροφορίες για τις διαδικασίες παρακολούθησης και τα ονόματα πληροφοριοδοτών. Το 2022, καταγράφηκαν περίπου 29.000 αιτήματα πολιτών για πρόσβαση στα αρχεία, το 2023 τα αιτήματα ανήλθαν σε περίπου 30.700, ενώ το 2024 μειώθηκαν σε λιγότερα από 28.600.

Συνολικά, από την έναρξη ισχύος του νόμου περί αρχείων της Στάζι στα τέλη του 1991, έχουν υποβληθεί περίπου 3,5 εκατομμύρια αιτήματα.

