Tina Turner: Διάσημοι καλλιτέχνες αποτίνουν φόρο τιμής στη «βασίλισσα του ροκ εν ρολ»

Η Τίνα Τέρνερ άφησε την τελευταία της πνοή στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο σπίτι της, στην πόλη Κούσναχτ, κοντά στη Ζυρίχη

Από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της «βασίλισσας του ροκ εν ρολ», Τίνα Τέρνερ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από αναρτήσεις διάσημων καλλιτεχνών και όχι μόνο.

«... Σήμερα αποχαιρετούμε μια αγαπημένη φίλη που μας αφήνει το σημαντικότερο έργο της: τη Μουσική της. Όλη η εγκάρδια συμπόνια μας είναι στην οικογένεια της. Τίνα θα μας λείψεις πολύ», αναφέρει η επίσημη σελίδα της τραγουδίστριας στο Instagram αναρτώντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τον φακό του Πέτερ Λίντμπεργκ.

Η μεγάλη κυρία της σόουλ, Νταϊάνα Ρος, μοιράστηκε μια φωτογραφία με την Τέρνερ στο Twitter, γράφοντας: «Συγκλονισμένη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της Τίνα Τέρνερ».

Shocked. Saddened. Sending condolences to Tina Turner’s family and loved ones. pic.twitter.com/FGlQfjxaGh — Ms. Ross (@DianaRoss) May 24, 2023

Στο Instagram, ο Μικ Τζάγκερ έγραψε σε ανάρτησή του: «Ήταν πραγματικά μια εξαιρετικά ταλαντούχα ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια. Ήταν εμπνευσμένη, ζεστή, αστεία και γενναιόδωρη. Με βοήθησε τόσο πολύ όταν ήμουν νέος. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ».

Η Άντζελα Μπάσετ, η οποία κέρδισε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ όταν υποδύθηκε την διάσημη τραγουδίστρια στην ταινία «What's Love Got to Do With It» το 1993 δήλωσε στο Hollywood Reporter.

«Είναι τιμή μου που γνώρισα την Τίνα Τέρνερ», ανέφερε. «Θρηνούμε την απώλεια αυτής της εμβληματικής φωνής και παρουσίας η οποία μας έδωσε περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε ποτέ να ζητήσουμε. Μας χάρισε ολόκληρο τον εαυτό της. Και η Τίνα Τέρνερ είναι ένα δώρο που θα είναι πάντα ''Το Καλύτερο''... Βασίλισσα».

Στο Twitter, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς έγραψε μεταξύ άλλων: «Η Τίνα Τέρνερ ήταν η φωνή μας. Είναι ένα είδωλο που γκρέμισε τα όρια, συγκλόνισε την ψυχή μας και επαναπροσδιόρισε τη μουσική».

Tina Turner was our voice.



She's an icon who knocked down boundaries, shook our soul and redefined music.



She overcame so much to become an icon. May she rest in peace. https://t.co/AomBYKQcw4 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) May 24, 2023

«Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που με πήρες σε περιοδεία μαζί σου, που πήγαμε μαζί στο στούντιο και που ήμουν φίλος σου. Σε ευχαριστώ που είσαι η έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, που είπες την αλήθεια σου και μας πρόσφερες το δώρο της φωνής σου», έγραψε ο τραγουδιστής Μπράιαν Άνταμς στο Ιnstagram.

Η Ναόμι Κάμπελ έγραψε: «Θυμάμαι την πρώτη φορά που σε συνάντησα στο Παρίσι στο σόου του Αζεντίν Αλαϊά το 1987. Ενιωσα δέος, η Αύρα σου ήταν μαγική, βασιλική θετική και αγνή…το αποτύπωμα που μας άφησες είναι Δύναμη, Επιμονή, Αποφασιστικότητα και να μην εγκαταλείπεις τα όνειρά σου. Σε κάθε σκηνή που στάθηκες έδωσες το 150%. Μακάρι να πετάξεις ψηλά».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Βαϊόλα Ντέιβις επίσης έγραψε στο Instagram: «...Ήσουν η παιδική μου ηλικία. Ω, φίλε!!! Ο Θεός παίρνει έναν άγγελο σήμερα!!!».

Η τραγουδίστρια Αλίσια Κιζ αναρτώντας μία κοινή τους φωτογραφία μαζί με την Όπρα Γουίνφρεϊ στο Instagram, έγραψε: «Τι Γυναίκα, τι Ζωή, τι Αγωνίστρια!!! Την ημέρα που σας γνώρισα κυρία Τίνα, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι στεκόμουν μπροστά στο μεγαλείο σας!…Τα τραγούδια που ερμηνεύσατε μας έδωσαν κουράγιο να προχωρήσουμε και να είμαστε ο εαυτός μας...!!!Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας όμορφη μεγάλη αδερφή! Σε αγαπάμε και σε λατρεύουμε απεριόριστα!».

«Ο Ουρανός απέκτησε έναν άγγελο. Αναπαύσου στον Παράδεισο Τίνα Τέρνερ. Σε ευχαριστούμε για την έμπνευση που μας έδωσες σε όλους μας», έγραψε στο Twitter η τραγουδίστρια Ciara.

Heaven has gained an angel.

Rest in Paradise Tina Turner.

Thank you for the inspiration you gave us all. pic.twitter.com/JMxa9kBsmF — Ciara (@ciara) May 24, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.