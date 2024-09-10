Την ερχόμενη Τρίτη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσιάζει τη σύνθεση του νέου Σώματος των Επιτρόπων

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να παρουσιάσει τη σύνθεση της νέας Επιτροπής στη Διάσκεψη των Προέδρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, καθώς ακόμη δεν έχει επισημοποιηθεί από το σλοβενικό κοινοβούλιο η νέα προτεινόμενη υποψήφια.

Ειδικότερα, η σλοβενική κυβέρνηση ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το σλοβενικό κοινοβούλιο θα γνωμοδοτήσει για τον προτεινόμενο υποψήφιο για τη θέση του Επιτρόπου την Παρασκευή. Μόνο μετά από αυτό το βήμα η ανάδειξη του υποψηφίου θα είναι πλήρης και επίσημη, επισημαίνει η Κομισιόν.

Με βάση αυτό, η Επιτροπή ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναβάλει την παρουσίαση της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με τη σύνθεση του μελλοντικού Σώματος των Επιτρόπων μέχρι να συμπληρωθεί ο κατάλογος των υποψηφίων.

Η Διάσκεψη των Προέδρων με τη συμμετοχή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 09:00.

Πηγή: skai.gr

