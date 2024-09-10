Άρχισε στη Βρετανία η πρόωρη αποφυλάκιση κρατουμένων λόγω υπερπληρότητας στα κελιά

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Άρχισε από σήμερα στη Βρετανία η πρόωρη αποφυλάκιση κρατουμένων, ένα μέτρο που αποφάσισε η νέα κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ λόγω της υπερπληρότητας στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Σε πρώτη φάση θα απελευθερωθούν περίπου 1.750 κρατούμενοι, πολλοί εκ των οποίων έχουν καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία.

Το μέτρο ορίζει ότι πλέον οι φυλακισθέντες θα αποφυλακίζονται αφού εκτίσουν το 40% της ποινής τους και όχι το 50% που ίσχυε μέχρι τώρα.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί η έλλειψη κελιών σε φυλακές της χώρας. Ενδεικτικά, στα τέλη Αυγούστου υπήρχαν μόνο 83 άδεια κελιά αρρένων στα βρετανικά σωφρονιστικά καταστήματα. Συνολικά ο πληθυσμός των κρατουμένων πλησιάσει τις 89.000.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Σαμπάνα Μαχμούντ είπε ότι η κυβέρνηση «κληρονόμησε ένα σωφρονιστικό σύστημα στα πρόθυρα κατάρρευσης» και ότι η αλλαγή αυτή είναι μία αλλαγή την οποία οι Εργατικοί δεν ήθελαν, αλλά δεν είχαν επιλογή.

Ωστόσο, ο επικεφαλής επιθεωρητής φυλακών Τσάρλι Τέιλορ προειδοποίησε ότι είναι «ριψοκίνδυνο» για τις τοπικές κοινωνίες, για κάποια θύματα και για τη γενικότερη ευνομία τόσοι πολλοί κρατούμενοι να βγαίνουν την ίδια στιγμή.

Από το μέτρο εξαιρούνται όσοι έχουν φυλακιστεί για σεξουαλικά αδικήματα, για εγκλήματα σοβαρής βίας και για τρομοκρατικά αδικήματα.

Τον Οκτώβριο αναμένεται να ακολουθήσει η πρόωρη απελευθέρωση ακόμα περίπου 2.000 φυλακισμένων.

