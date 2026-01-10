Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε το Σάββατο μεγάλης κλίμακας αεροπορικά πλήγματα εναντίον πολλών στόχων του ISIS σε ολόκληρη τη Συρία, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την αποδυνάμωση της οργάνωσης και την αποτροπή ανασύνταξής της.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο αμερικανικός στρατός πλήττει στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία από τις 19 Δεκεμβρίου, μετά τη δολοφονία δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς και του Αμερικανού διερμηνέα τους από ένοπλο του ISIS.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δυνάμεις της U.S. Central Command (CENTCOM), σε συνεργασία με συμμαχικές δυνάμεις, πραγματοποίησαν το Σάββατο μεγάλης κλίμακας πλήγματα εναντίον πολλών στόχων του ISIS σε ολόκληρη τη Συρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της Επιχείρησης Hawkeye Strike, η οποία ξεκίνησε στις 19 Δεκεμβρίου 2025 κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση αποτελεί άμεση απάντηση στη φονική επίθεση του ISIS στην Παλμύρα της Συρίας, στις 13 Δεκεμβρίου 2025, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας Αμερικανός διερμηνέας.

Όπως τονίζεται, τα σημερινά πλήγματα είχαν ως στόχο θέσεις και υποδομές του ISIS σε διάφορα σημεία της Συρίας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας των ΗΠΑ να εξαλείψουν την ισλαμιστική τρομοκρατία, να αποτρέψουν μελλοντικές επιθέσεις και να προστατεύσουν αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις στην περιοχή.

Αμερικανικές και συμμαχικές στρατιωτικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η επιχείρηση στέλνει σαφές μήνυμα προς τρομοκρατικές οργανώσεις που στοχεύουν τις δυνάμεις των ΗΠΑ. «Αν πλήξετε τους στρατιώτες μας, θα σας εντοπίσουμε και θα σας εξοντώσουμε οπουδήποτε στον κόσμο, ανεξαρτήτως του πόσο προσπαθείτε να διαφύγετε», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι επιχειρήσεις κατά του ISIS στη Συρία συνεχίζονται, με την Ουάσινγκτον να δηλώνει αποφασισμένη να αποτρέψει κάθε προσπάθεια ανασύνταξης της οργάνωσης και να διατηρήσει την ασφάλεια στην περιοχή.



