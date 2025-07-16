Τη δολοφονία του νεόνυμφου πρώην συζύγου της, κατηγορείται ότι σχεδίαζε μια γυναίκα από το Τέξας εγχέοντας φαιντανύλη σε ένα κουτί με σοκολάτες το οποίο και έστειλε ως συγχαρητήριο δώρο από ένα άγνωστο μέρος, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πάρκερ.

Η 63χρονη Πάμελα Τζιν Στάνλεϊ κατηγορήθηκε την περασμένη εβδομάδα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού η αστυνομία ανέφερε ότι η 63χρονη αποκάλυψε σε έναν γνωστό της ότι σκόπευε να αγοράσει φαιντανύλη σε σκόνη, να τη βάλει μέσα σε ένα «κουτί με σοκολάτες ακριβού τύπου» και να το ταχυδρομήσει στον πρώην σύζυγό της, μεταμφιέζοντας τα δηλητηριασμένα γλυκά ως δώρο από ένα ταξιδιωτικό γραφείο που προσέφερε πακέτο για το μήνα του μέλιτος.

Η γυναίκα συνελήφθη αφού οδηγούσε για ώρες από τη μικρή πόλη Κόλμαν του Δυτικού Τέξας για να προσπαθήσει να αγοράσει αυτό που νόμιζε ότι ήταν φαιντανύλη από μυστικούς ντετέκτιβ σε πάρκινγκ ενός μοτέλ, σύμφωνα με την αστυνομία. Βρέθηκε επίσης στην κατοχή της μια ουσία που περιείχε 9,5 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, ανέφεραν.

Ο πρώην σύζυγος της Στάνλεϊ, Τζεφ Κάουθ, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη στο τοπικό δίκτυο WFAA, θυγατρικό του ABC News, ότι είχε ακούσει φήμες στις αρχές του περασμένου έτους ότι η πρώην σύζυγός του σχεδίαζε να προσλάβει εκτελεστή.

«Δεν με εξέπληξε ιδιαίτερα, γιατί είναι κάπως έτσι», είπε.

Ο Κάουθ δήλωσε στο WFAA ότι χώρισε από τη Στάνλεϊ το 2019, μετά από 14 χρόνια γάμου. Όπως είπε φοβόταν ότι θα μπορούσε να γίνει στόχος ένοπλης επίθεσης και έφτασε στο σημείο να κατασκευάσει ένα ομοίωμα του εαυτού του ως δόλωμα για να το κρατήσει μέσα στο σπίτι του. Είπε ότι είχε μιλήσει με τους ερευνητές για τις ανησυχίες του, αλλά τότε δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

«Ήλπιζα ότι θα προχωρούσε ή θα έβρισκε την ευτυχία, και ήλπιζα ότι θα ήλπιζε το ίδιο και για μένα, αλλά απλά δεν λειτούργησε έτσι», είπε.

«Ποτέ δεν θα κοιτάξω με τον ίδιο τρόπο ένα κουτί σοκολάτες.»

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Κάουθ ανακοίνωσε στο Facebook την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή του με την αρραβωνιαστικιά του, κοινοποιώντας μια ανάρτηση με φωτογραφίες των δύο να χαμογελούν και να δείχνουν τα δαχτυλίδια τους σε ένα γραφικό ορεινό πέρασμα στο Κολοράντο. Οι δυο τους παντρεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Σε δήλωσή τους στην εφημερίδα The Washington Post, ο Κάουθ και η οικογένειά του ευχαρίστησαν το κοινό για την υποστήριξή τους και αρνήθηκαν να σχολιάσουν περαιτέρω, επικαλούμενοι τις επερχόμενες ημερομηνίες της δίκης της Στάνλεϊ.

«Προσευχόμαστε να αποδοθεί δικαιοσύνη, ώστε η οικογένειά μας να μπορεί να ζήσει ειρηνικά χωρίς φόβο αντιποίνων στο μέλλον», αναφέρει η δήλωση.

Πηγή: skai.gr

