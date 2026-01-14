Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν τόνισε την ανάγκη για συνομιλίες για την επίλυση των τρεχουσών περιφερειακών εντάσεων σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αρακτσί την Τετάρτη, δήλωσε πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, τουρκική διπλωματική πηγή δήλωσε ότι η Τουρκία ήταν επίσης σε επαφή με Αμερικανούς αξιωματούχους, εν μέσω των απειλών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει στις διαμαρτυρίες στο Ιράν.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα ότι οι άμεσες επικοινωνίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον είχαν ανασταλεί, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγή: skai.gr

