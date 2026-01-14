Η Ρωσία προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή ιατρού και του αναπληρωτή υπευθύνου της μονάδας εντατικής θεραπείας σε μαιευτήριο της Σιβηρίας, μετά τον θάνατο εννέα νεογνών, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ανακριτικές αρχές.

Σύμφωνα με την Κρατική Ανακριτική Επιτροπή, οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τους ίδιους ούτε με τους νομικούς τους εκπροσώπους.

Η Επιτροπή ανέφερε ότι, εξαιτίας πλημμελούς άσκησης των υπηρεσιακών και επαγγελματικών τους καθηκόντων κατά την οργάνωση και παροχή ιατρικής περίθαλψης, εννέα βρέφη που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2025 και 12ης Ιανουαρίου 2026 έχασαν τη ζωή τους.

Η υπόθεση, η οποία έχει λάβει ευρεία δημοσιότητα τόσο από κρατικά όσο και από ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη ρωσική κοινωνία. Πολιτικοί, αναλυτές και πολίτες εκφράζουν την αγανάκτησή τους, διερωτώμενοι πώς η χώρα μπορεί να επιδιώκει την αύξηση των γεννήσεων —στόχο που έχει θέσει ως προτεραιότητα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν— όταν σημειώνονται τέτοιου μεγέθους τραγωδίες.



