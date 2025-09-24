Η τουρκική κρατική εταιρεία ενέργειας BOTAS, υπέγραψε 20ετή συμφωνία με την Mercuria για την ετήσια προμήθεια περίπου 4 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το 2026, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας, Alparslan Bayraktar.

Η συμφωνία υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Eρντογάν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και η προμήθεια θα ανέλθει συνολικά σε περίπου 70 bcm κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Οι προμήθειες θα προέρχονται από τερματικούς σταθμούς φόρτωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάσεις στην Τουρκία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, σημειώνει το Reuters.

«Η συμφωνία αυτή θα συμβάλει σημαντικά στον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Bayraktar, προσθέτοντας ότι η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Τουρκίας.

Οι συμφωνίες για την ενέργεια έρχονται σε μια περίοδο που η Τουρκία προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον. Τη Δευτέρα, η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι ήρε τους δασμούς αντιποίνων που επιβλήθηκαν το 2018 σε μια σειρά εισαγωγών από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων επιβατικών αυτοκινήτων και φρούτων. Η απόφαση θεωρήθηκε ως χειρονομία καλής θέλησης ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του Ερντογάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Σε δήλωση του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας αναφέρεται επίσης ότι η BOTAS υπέγραψε μια μακροπρόθεσμη προκαταρκτική συμφωνία LNG με την Woodside EnergyWDS.AX, τον κορυφαίο παραγωγό φυσικού αερίου της Αυστραλίας.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει την προμήθεια περίπου 5,8 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην BOTAS για εννέα χρόνια, ξεκινώντας από το 2030, κυρίως από το έργο LNG της Woodside στη Λουιζιάνα.

Πηγή: skai.gr

