Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικών Επενδύσεων ύψους $80 εκατ., που υλοποιεί η Ελληνικός Χρυσός σε βάθος 20ετίας, συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την υλοποίηση του Προγράμματος Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων, σε συνεργασία με τον Δήμο Αριστοτέλη, επενδύοντας στη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και φιλόξενων κτιριακών υποδομών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου - ενώ παράλληλα εξοπλίζονται με σύγχρονο τεχνικό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό - βρίσκονται στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής. Ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, η Ελληνικός Χρυσός επιδιώκει κάθε σχολική μονάδα της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, να είναι ένας χώρος που να εμπνέει και να ενδυναμώνει τα παιδιά, στηρίζοντας την ανάπτυξη και σταδιοδρομία τους.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με ισχυρό αποτύπωμα, με επενδύσεις που συνολικά υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ τα τελευταία 2,5 έτη και οι οποίες αφορούν σε σημαντικές παρεμβάσεις και προμήθεια εξοπλισμού δεκατριών (13) συνολικά σχολικών μονάδων του Δήμου Αριστοτέλη.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: ανακαινίσεις αιθουσών και χώρων υγιεινής με πρόβλεψη για βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ, ενεργειακές αναβαθμίσεις, βελτιώσεις σε υποδομές ασφαλείας, δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης και προμήθεια σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού (Η/Υ, laptop, διαδραστικοί πίνακες, φωτοτυπικά μηχανήματα, κλιματιστικά κ.ά.), με στόχο τη διευκόλυνση και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινωνία υπήρξε η συμβολή της εταιρείας στην προσωρινή μετεγκατάσταση του ΕΠΑΛ Αρναίας, με την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών και την αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων, μετά τα προβλήματα στατικότητας που διαπιστώθηκαν σε ένα από τα κτίρια του σχολείου.

Το Πρόγραμμα Ανακαινίσεων Σχολείων εντάσσεται στον πυλώνα «Εκπαίδευση και στήριξη της νέας γενιάς» του συνολικού Πλάνου Κοινωνικών Επενδύσεων της εταιρείας, που περιλαμβάνει πολλές ακόμη καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως εργαστήρια ρομποτικής για παιδιά και εφήβους, υποτροφίες για αριστούχους μαθητές και φοιτητές, καθώς και προγράμματα ευαισθητοποίησης για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, όπως ο εκφοβισμός, η ισότητα και τη συμπερίληψη και η ενδοοικογενειακή βία.

Ο Mathieu Vallart, Διευθυντής Βιωσιμότητας της Ελληνικός Χρυσός, δήλωσε σχετικά: «Το Πρόγραμμα Ανακαινίσεων των σχολικών μονάδων του Δήμου Αριστοτέλη αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη δράση του σχετικού πυλώνα του Προγράμματος Κοινωνικών Επενδύσεων της Ελληνικός Χρυσός. Μέσα από αυτό βελτιώνουμε την καθημερινότητα των μαθητών της τοπικής κοινωνίας, δημιουργώντας υποδομές μέσα στις οποίες οι νέοι μπορούν να εκπαιδευτούν και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους με ασφάλεια, δημιουργικότητα και προοπτική. Μέχρι σήμερα, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Αριστοτέλη, έχουμε αναβαθμίσει 13 σχολικές μονάδες σε οκτώ διαφορετικές κοινότητες. Στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, ώστε κάθε σχολείο να προσφέρει στα παιδιά το περιβάλλον που αξίζουν».

Η Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην εκπαίδευση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στην πρόοδο της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Αριστοτέλη, τονίζει η εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.