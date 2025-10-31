Τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος πολίτης

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς podcast του skai.gr, InsideEU, ο Νίκος Λούρδας υποδέχεται την υπεύθυνη Tύπου του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Άννα Ευσταθίου και συζητούν τον ρόλο του Ευρωπαίου πολίτη.

Ως πολίτες της Ε.Ε., και από τη στιγμή της γέννησης μας, εκτός από την ελληνική ιθαγένεια , αποκτούμε και την ευρωπαϊκή. Μαζί της, αυτόματα κερδίζουμε και πολλά δικαιώματα. Οι ελεύθερες μετακινήσεις, η υγειονομική περίθαλψη, η προστασία των καταναλωτικών μας δικαιωμάτων και των προσωπικών μας δεδομένων, είναι μερικά από αυτά. Μπορεί να τα θεωρούμε δεδομένα, δεν είναι έτσι όμως. Άνθρωποι επί δεκαετίες πάλεψαν και παλεύουν, ώστε σήμερα εμείς να απολαμβάνουμε ευκολίες, που δεν επικρατούν σε καμία άλλη περιοχή του πλανήτη.

Βέβαια, εκτός από τα δικαιώματα, έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις. Μεταξύ άλλων, οφείλουμε να τηρούμε τους βασικούς αξιακούς κανόνες της Ένωσης καθώς και να συμμετέχουμε στα κοινά, θέτοντας ερωτήματα προς τους αντιπροσώπους μας και στην Επιτροπή.

Έχει λοιπόν σημασία, και να μάθουμε τι έχουμε κερδίσει ως λαοί της Ε.Ε. αλλά και τι μπορούμε να διεκδικήσουμε στο μέλλον, ζώντας σε ένα σύμπλεγμα χωρών που δέχεται πλέον πυρά τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς παράγοντες.

