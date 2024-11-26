Έντονες επικρίσεις από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, Έμιλι Ο’ Ράιλι δέχτηκε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για την επίσκεψή της το 2023 στην εξοχική κατοικία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια έκανε λόγι για «σύγκρουση συμφερόντων» και επέκρινε τις διακοπές τις φον ντερ Λάιεν στο ηλιόλουστο νησί της Μεσογείου ως φιλοξενούμενη του Έλληνα πρωθυπουργού το 2023. Παράλληλα, η πρώην Ευρωπαία βουλευτή Σόφι ιντ Βελντ άσκησε κριτική και ζήτησε πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με το ταξίδι την προέδρου της Κομισιόν από την Επιτροπή και αργότερα κατήγγειλε το ζήτημα στη Διαμεσολαβήτρια.

Σύμφωνα με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, η συγκεκριμένη υπόθεση αποκαλύπτει ένα «δομικό κενό» που υπάρχει αναφορικά με τους κανόνες δεοντολογίας των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η Κομισιόν, σύμφωνα με την Έμιλι Ο’Ράιλι, παρείχε αντιφατικές αναφορές για το ταξίδι του Αυγούστου του 2023. Επίσης, χαρακτηρίζει ως «ακατανόητη» την καθυστέρηση ενός έτους για την απάντησή της στο αίτημα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας. Το πόρισμα δημοσιεύτηκε περίπου εννιά μήνες μετά την έναρξη της έρευνας για την υπόθεση του ταξιδιού της Φον Ντερ Λάιεν στα Χανιά και επισημαίνεται ότι «μετά από σημαντική καθυστέρηση, η Κομισιόν εξέδωσε τελικά μια επιβεβαιωτική απάντησή της σχετικά με το αίτημα, εξηγώντας ότι δεν εντοπίστηκαν έγγραφα λόγω του ιδιωτικού και μη επίσημου χαρακτήρα του ταξιδιού».

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν είχε δώσει από την αρχή αυτή την εξήγηση. Αντίθετα, συνέχισε να επεξεργάζεται το αίτημα.

Η Έμιλι Ο’ Ράιλι τόνισε ότι «το έργο των επιτρόπων και των ιδιωτικών γραφείων τους πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και καθημερινή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Κομισιόν».

Η υπόθεση έκλεισε, ωστόσο η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια υπογράμμισε ότι ο τρόπος με τον οποίο η Κομισιόν χειρίστηκε το αίτημα, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης στη δήλωση ότι δεν υπήρχαν έγγραφα, ισοδυναμεί με «κακοδιοίκηση».

