Υψηλόβαθμος σύμβουλος του Κρεμλίνου δήλωσε σήμερα ότι δεν γνωρίζει να υπήρξαν μέχρι στιγμή οποιεσδήποτε επαφές μεταξύ του γραφείου του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του επιτελείου του Αμερικανού εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πούτιν έχει συγχαρεί δημοσίως τον Τραμπ για την νίκη του επί της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές που διεξήχθησαν αυτόν τον μήνα και είπε ότι επιθυμεί να συνομιλήσει μαζί του. Ο Τραμπ είχε δηλώσει στις 7 Νοεμβρίου στο NBC ότι δεν είχε μιλήσει με τον Πούτιν έως την εκλογική του νίκη αλλά «νομίζω ότι θα μιλήσουμε».

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε στους δημοσιογράφους: «Δεν υπάρχουν ακόμη επαφές με το επιτελείο του Τραμπ, απ' ό,τι γνωρίζω».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ότι μπορεί να θέσει σύντομα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά χωρίς να πει με ποιο τρόπο. Ο Πούτιν δήλωσε στις 7 Νοέμβριου ότι οι δηλώσεις Τραμπ «αξίζουν τουλάχιστον προσοχής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

