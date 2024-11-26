Πράσινο φως SPD στην υποψηφιότητα Σολτς

Και τα 33 μέλη του προεδρείου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας (SPD)ψήφισαν υπέρ της υποψηφιότητας του νυν καγκελαρίου Όλαφ Σολτς. Ανάμεσά τους και ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, το όνομα του οποίου είχε συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος ως πιθανή εναλλακτική επιλογή στον Σολτς λόγω της υψηλής δημοτικότητάς του. Μετά τη συνεδρίαση του προεδρείου ο καγκελάριος Σολτς δήλωσε στους δημοσιογράφους στην έδρα των Σοσιαλδημοκρατών στο Βερολίνο: «Η ψηφοφορία ήταν ομόφωνη και το μήνυμα είναι εξαιρετικά σαφές. Θέλουμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί. Να εργαστούμε από κοινού για να διασφαλίσουμε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να ευημερεί, με μια πολιτική που αποδεικνύει ότι είμαστε σε θέση ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις των καιρών».



Σε επιστολή προς όλα τα μέλη του κόμματος, ο Όλαφ Σολτς εμφανίζεται αποφασισμένος ότι είναι σε θέση να οδηγήσει το κόμμα του νίκη, όπως και στις προηγούμενες εκλογές, στις οποίες κατάφερε να νικήσει στο νήμα τον υποψήφιο των γερμανών συντηρητικών Άρμιν Λάσετ. Ο Όλαφ Σολτς σημειώνει στην επιστολή: «Μαζί σας θέλω να αναδειχθώ νικητής στις επόμενες εκλογές. Και είμαι βέβαιος ότι αν αγωνιστούμε όλοι μαζί, τότε όλα είναι δυνατά».

Τυπική η επικύρωση της υποψηφιότητας στο συνέδριο

Στην σύντομη ομιλία του μετά το πράσινο φως του προεδρείου για την υποψηφιότητά του ο Όλαφ Σολτς αναφέρθηκε για μια ακόμα φορά στους λόγους, για τους οποίους δρομολόγησε την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες: «Το τελευταίο διάστημα έγινε σαφές ότι η λήψη σημαντικών αποφάσεων ήταν ολοένα και πιο δύσκολη. Και γι' αυτό αποφάσισα να τερματίσω την συγκυβέρνηση, αποπέμποντας τον υπουργό Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ. Ήταν σωστό να ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο. Ήταν επίσης σωστό να προκηρυχθούν εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου. Τώρα είναι η ώρα να ακουστούν οι πολίτες, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η Γερμανία. Είμαι βέβαιος ότι έχουμε μπροστά μας ένα λαμπρό μέλλον».



Η υποψηφιότητα του Όλαφ Σολτς θα πρέπει να επικυρωθεί τώρα στο συνέδριο των Σοσιαλδημοκρατών στις 11 Ιανουαρίου. Η ψηφοφορία έχει καθαρά τυπικό χαρακτήρα. Ο πήχης για την ψήφο των μελών είναι ωστόσο ψηλά. Τον Μάιο του 2021 ο καγκελάριος κατάφερε να διασφαλίσει το εντυπωσιακό ποσοστό 96,2 % για την υποψηφιότητά του.



Dpa, EBU

