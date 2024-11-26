Γάλλος ναύαρχος: «Οι φρεγάτες μας είναι λιγότερο οπλισμένες από τις Belharra που πουλήσαμε στην Ελλάδα»

«Σε σύγκριση με τις φρεγάτες άμυνας και επέμβασης που παρήγγειλε η Ελλάδα, οι αντίστοιχες που προορίζονται για το γαλλικό ναυτικό θα είναι λιγότερο οπλισμένες, σε μια εποχή που γίνεται συνεχώς λόγος για μάχες "υψηλής έντασης" και σκληρότερες ναυτικές επιχειρήσεις».

Αυτό επισημαίνεται σε δημοσίευμα του εξειδικευμένου στα αμυντικά συστήματα γαλλικού περιοδικού Zone Militaire, όπου υπογραμμίζεται πως «οι ελληνικές φρεγάτες θα μπορούν να αναπτύξουν 8 αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C, 32 πυραύλους επιφανείας-αέρος Aster 15/30, έναν πύργο 76 χιλιοστών, ένα σύστημα RAM και δύο τηλεχειριζόμενα πυροβόλα των 20 χιλιοστών, ενώ θα είναι, επίσης, εξοπλισμένες με δύο τριπλούς εκτοξευτές τορπιλών.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας της Γαλλίας ναύαρχος Νικολά Βοζούρ σε ακρόαση στη γαλλική Γερουσία στις 23 Οκτωβρίου, παραδέχτηκε ότι «οι φρεγάτες (της Γαλλίας) για την άμυνα και την επέμβαση είναι λιγότερο οπλισμένες από εκείνες που η Γαλλία πούλησε στους Έλληνες», εκφράζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα ότι η κατάσταση αυτή θα διορθωθεί κατά τα επόμενα έτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

