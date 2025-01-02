Το ενδεχόμενο να υπάρχουν πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη με 15 νεκρούς και μιας έκρηξης σε Tesla Cybertruck έξω από το ξενοδοχείο που ανήκει στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ στο Λας Βέγκας με έναν νεκρό, εξετάζουν οι Αρχές.

Και τα δύο περιστατικά έλαβαν χώρα λίγες ώρες μετά το νέο έτος.

«Διερευνούμε απολύτως οποιαδήποτε συνδεσιμότητα με αυτό που συνέβη στη Νέα Ορλεάνη, καθώς και άλλες επιθέσεις που έχουν συμβεί σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Κέβιν ΜακΜάχιλ, σερίφης του Αστυνομικού Τμήματος του Μετρό του Λας Βέγκας, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

This is reported as being the camera at far side of the portico in front of Trump Hotel Vegas. pic.twitter.com/NoUvygFrx1 — Lara Logan (@laralogan) January 1, 2025

Ο σερίφης είπε ότι η αστυνομία εργάζεται για να εξακριβώσει εάν η έκρηξη έξω από το ξενοδοχείο είχε κάποια σχέση με το ISIS, αλλά «δεν έχουμε καμία ένδειξη για αυτό εδώ στο Λας Βέγκας».

Το FBI δήλωσε την Τετάρτη ότι η έκρηξη στο Cybertruck πιστεύεται ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν υπήρχε περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό.

Τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν και στα δύο περιστατικά ενοικιάστηκαν από την Turo, είπε η εταιρεία, μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να νοικιάζουν τα αυτοκίνητά τους.

Οι αρχές πιστεύουν ότι πυροτεχνήματα, φιάλες αερίου και γκαζάκια τοποθετήθηκαν στο Tesla που εξερράγη, σύμφωνα με αξιωματούχο επιβολής του νόμου που ενημερώθηκε για την έρευνα. Η πυρκαγιά στο όχημα αναφέρθηκε λίγο μετά τις 8:40 π.μ. και η πυροσβεστική έφτασε για να βρει ένα Cybertruck του 2024 τυλιγμένο στις φλόγες, δήλωσε ο σερίφης του Λας Βέγκας Κέβιν Μακ Μάχιλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το όχημα νοικιάστηκε στο Κολοράντο και έφτασε στο Λας Βέγκας στις 7:30 το πρωί της Τετάρτης, είπε ο Μακ Μάχιλ. Περίπου μια ώρα αργότερα, αφού το όχημα πήγαινε πάνω-κάτω στη λεωφόρο του Λας Βέγκας, έφτασε στο ξενοδοχείο Trump και εξερράγη, δήλωσαν οι αρχές.

Βίντεο από κάμερα δείχνει επίσης έναν οδηγό να περνάει από το Trump Hotel στο Λας Βέγκας περίπου μια ώρα πριν το αυτοκίνητο εκραγεί και στη συνέχεια να κάνει κύκλους εκεί κοντά και στο τέλος να σταματά μπροστά από το ξενοδοχείο, όπου το αυτοκίνητο τελικά εκρήγνυται μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, σύμφωνα με τον αστυνομικό.

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει το αυτοκίνητο τυλιγμένο στον καπνό. Το βίντεο που μοιράστηκε η αστυνομία κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου δείχνει απανθρακωμένα δοχεία βενζίνης και όλμους πυροτεχνημάτων

Η αστυνομία είπε ότι γνωρίζει ποιος νοίκιασε το φορτηγό, αλλά οι αρχές δεν είναι διατεθειμένες να δώσουν ένα όνομα, καθώς εργάζονται για να ταυτοποιήσουν πρώτα το άτομο στο όχημα.

Πηγή: skai.gr

