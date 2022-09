Θρίλερ στη Μεσόγειο - Αναφορές για ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο που καταπλέει κοντά στην Ιταλία

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στη Μεσόγειο στα ανοιχτά της Ιταλίας.

Όπως αναμεταδίδει η γερμανική Bild επικαλούμενη δημοσίευμα της ιστοσελίδας Naval News, ένα ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φέρεται να καταπλέει κοντά στην Ιταλία.

Δεν αποκλείεται παράλληλα το ενδεχόμενο σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το συγκεκριμένο υποβρύχιο να αντικαταστήσει το ρωσικό αντιτορπιλικό «Marshal Ustinov», το οποίο βρισκόταν στη Μεσόγειο έως τις 24 Αυγούστου.

#Russia sends nuclear submarine to Mediterranean, possibly to replace the Slava Class cruiser Marshal Ustinov . Context #Ukraine war / NATOhttps://t.co/m3QzfHjQVH